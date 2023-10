A- A+

Fé e devoção Milhares de Fiéis dão demonstração de fé no congresso "Eu seguirei", no Geraldão, neste domingo (1) É a primeira vez que o evento é realizado no Nordeste. A programação do congresso apresenta show, louvores e pregações até as 19h30

A fé e a devoção foram celebradas, neste domingo (1), no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), no congresso “Eu Seguirei”, com a prevenção do frei Gilson, líder do ministério Som do Monte. É a primeira vez que o evento é realizado no Nordeste. A programação do congresso apresenta show, louvores e pregações até as 19h30.

Desde as 4h da madrugada, milhares de fiéis lotaram as arquibancadas do Geraldão com o Santo Rosário ministrado pelo frade carmelita que ficou nacionalmente conhecido nas transmissões do congresso em plataformas de áudio, divulgando louvores como “Eu seguirei”, “Tu és o centro”, entre outros sucessos entre os que acompanham suas celebrações. A vinda de frei Gilson ao Recife é promovida pela Comunidade Católica Porta Fidei com o propósito do evento de exaltar a comunhão e a união entre as pessoas.



Ainda no período da manhã, após a pregação "Confiança inabalávvel em Deus, ministrada pelo padre Roger Luiz, frei Gilson subiu ao palco para fazer sua pregação, intitulada "Se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no Reino dos Céus (Mt 18, 3)". Grande atração do evento, frei Gilson apresenta, às 18h, o seu show de louvores.

"Eu nasci em São Paulo, mas minha mãe é nordestina. É uma alegria estar aqui no Nordeste, neste terra tão amada e querida. Esse evento da minha comunidade todos os anos acontece e Deus me chamou para estar aqui. Foi uma alegria imensa quando a gente começou a escutar a voz de Deus e ver a possibilidade de fazer esse evento no Recife. Faltando mais d eum mês para o evento, os ingressos já tinham acabado. A gente fica feliz de saber que tem um povo caloroso e desejoso de Deus. A gente começou com o Ros[ario, na madrugada, foi a coisa mais linda, o ginásio lotado e a manifestação e a unção de Deus nesse lugar na vida de tantas pessoas está sendo grande", comentou frei Gilson.

Fé, adoração e voluntariado

Toda a estrutura do evento foi pensada para manter bem receber os fiéis. Foi disponibilizada ao público uma grande praça de alimentação, com lanches e refeições. Além de religioso, o evento é beneficente e vai arrecadar alimentos não perecíveis para a campanha Natal Sertanejo Solidário, que é organizado pelo padre Damião Silva, e beneficia mais de 19 mil pessoas residentes nas áreas rurais das cidades sertanejas.



"O evento foi um grande ato de coragem e de ousadia por trazermos para o Geraldão 10 mil pessoas, começando com o Rosário, às 4h da manhã. Para a estrutura, a alimentação, o transporte e acolhida dessas pessoas, toda uma logística foi pensada e coube a nós essa missão. Ao frei Gilson, Deus deu a graça da pregação e da condução e a nós competiu e coube a graça da organização São mais de 400 voluntário, fora os tercerizados, todo mundo trabalhando com muita alegria para que cada um que veio aqui tenha um encontro com Jesus", destacou Rodrigo Cavalcanti, coordenador do evento.

Foi a fé esperança de cura para sua família que motivou Denise Trajano, 43 anos, a sair de Amaraji, na Zona da Mata Sul de Pernambuco para estar no evento. "Eu vim aqui primeiramente ver Deus, o frei Gilson e estou em busca de uma cura para minha cunhada, que está com câncer no seio, no pulmão e no fígado. Eu tenho certeza que a partir de hoje ela está sendo curada com as bençãos e glória que eu vim pedir para ela!", disse.



Cleonice Lucinda, 49 anos, também de Amaraji, veio ao Recife com a amiga Denise para demonstrar sua fé. "Saí de casa atrasada, achando que não iria encontrar lugar. Cheguei aqui ainda peguei na mão de frei Gilson, que lindo Jesus!, comemorou. Já o engenheiro de produção Moisés Ferreira, 27 anos, não perdeu a oportunidade de participar da celebração cristã. "Eu vim buscar a bênção e a graça de Deus em minha vida", comentou.



Programação

A programação do encontro é ampla e começou às 4h, com o Santo Rosário, ministrado pelo Frei e pelos Irmãos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo (CMES). Logo após, a liturgia seguiu com muitos louvores e pregações, com pausa para o almoço. Às 14h30, o padre Roger Luís, da Canção Nova de Brasília, retoma os trabalhos com a pregação “Só tenho hoje para amar”. O dia seguirá com outras meditações e ministrações.

