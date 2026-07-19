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Gaza

Milhares de israelenses protestam na fronteira de Gaza para exigir restauração de colônias

Manifestantes se reuniram perto da fronteira antes de seguir até a cerca que margeia o extremo norte do território, onde as forças de segurança israelenses foram mobilizadas para impedir seu avanço

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Ativistas israelenses de direita se reúnem na fronteira com a Faixa de Gaza enquanto tentam cruzar para o território em conflitoAtivistas israelenses de direita se reúnem na fronteira com a Faixa de Gaza enquanto tentam cruzar para o território em conflito - Foto: AFP

Milhares de israelenses, incluindo colonos e ativistas de direita, marcharam neste domingo (19) em direção à fronteira com a Faixa de Gaza para exigir do governo a restauração dos assentamentos no território palestino devastado pela guerra, constatou um jornalista da AFP.

Os manifestantes se reuniram perto da fronteira antes de seguir até a cerca que margeia o extremo norte do território, onde as forças de segurança israelenses foram mobilizadas para impedir seu avanço.

Imagens da AFP mostram participantes agitando bandeiras israelenses enquanto soldados e policiais bloqueavam seu acesso à área restrita.

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“Marchamos hoje para dizer ao governo israelense e mostrar ao mundo que esta terra nos pertence, que Gaza realmente nos pertence e que queremos voltar”, declarou Daniel Sellem, um dos participantes. “Vivíamos aqui antes de sermos expulsos em 2005”, acrescentou.

Segundo Daniel Sellem, o objetivo da manifestação é aumentar a pressão sobre o governo para que permita o retorno à Faixa de Gaza. Outro participante, Yechiel Greenblum, acredita que o protesto “marca o início” de uma campanha pela volta das comunidades israelenses ao enclave.

“Estamos organizando uma grande marcha de retorno à Faixa de Gaza, onde os judeus vivem há centenas, ou mesmo milhares de anos”, declarou, afirmando que a retirada dos assentamentos em 2005 foi apenas temporária.

No passado, outros grupos israelenses organizaram marchas em direção à fronteira de Gaza para pressionar o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, um dos mais à direita na história do país, para restabelecer os assentamentos no território.

O Exército israelense controla atualmente mais de 60% da Faixa, onde a violência diária continua apesar do cessar-fogo entre Israel e o movimento islâmico palestino Hamas.

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