manifestação

Milhares de manifestantes marcham em Barcelona em apoio a palestinos

Cerca de 70 mil manifestantes, segundo a Guarda Municipal, percorreram ruas centrais da cidade entoando cânticos como "Boicote a Israel!" ou "Palestina Livre!"

Participantes seguram uma bandeira palestina gigante durante uma manifestação em solidariedade aos palestinos em BarcelonaParticipantes seguram uma bandeira palestina gigante durante uma manifestação em solidariedade aos palestinos em Barcelona - Foto: Lluis Gene / AFP

Milhares de pessoas marcharam em Barcelona, neste sábado (4), em apoio aos palestinos e pelo fim do comércio de armas a Israel, no início de uma jornada que contará com mobilizações em diferentes cidades espanholas.

Cerca de 70 mil manifestantes, segundo a Guarda Municipal, percorreram ruas centrais da cidade em um ambiente pacífico, entoando cânticos como "Boicote a Israel!" ou "Palestina Livre!".

"Há muitos anos que a política de Israel não está correta e precisamos sair às ruas", afirmou à AFP Marta Carranza, uma aposentada de 65 anos com uma bandeira palestina nas costas.

"Barcelona saiu às ruas. Na quinta-feira, muitas pessoas saíram quando interferiram na flotilha, e já esperávamos que hoje a coisa seria séria", acrescentou em referência às embarcações de ajuda a Gaza interceptadas esta semana por Israel após partirem de Barcelona no início de setembro.

Cerca de 50 espanhóis estão entre os membros da flotilha detidos em Israel, indicou neste sábado o ministro espanhol das Relações Exteriores, José Manuel Albares, durante uma entrevista à televisão estatal.

A Espanha é uma das vozes mais críticas na Europa contra a ofensiva militar de Israel em Gaza, iniciada em resposta aos ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023.

 


 

