A- A+

Crise no Peru Milhares de manifestantes se reúnem em Lima para pedir renúncia da presidente A polícia mobilizou 11.800 agentes em Lima para controlar os protestos marcados para a tarde desta quinta (19)

Milhares de manifestantes andinos devem protestar nesta quinta-feira (19) em Lima para reivindicar a renúncia da presidente do Peru, Dina Boluarte, depois que uma nova morte em confrontos no sul do país aumentou ainda mais a tensão.

A polícia mobilizou 11.800 agentes em Lima para controlar os protestos marcados para a tarde desta quinta.

"Temos 11.800 policiais nas ruas para controlar os tumultos, contamos com mais de 120 caminhões e 49 viaturas militares, além da participação das forças armadas", disse o chefe da Região Policial de Lima, general Víctor Zanabría. "A polícia está em alerta máximo", acrescentou.

Um confronto entre manifestantes e policiais em Macusani, no sul do Peru, deixou um morto e um gravemente ferido na quarta-feira (18), informou em comunicado o hospital San Martín de Porres, em Macusani, cidade andina na região de Puno, perto da fronteira com a Bolívia.

Com esta morte, sobe para 43 o número de óbitos desde o início da crise, em 7 de dezembro.

Segundo fotos divulgadas pela imprensa local, a delegacia da cidade foi incendiada durante os confrontos. Policiais foram resgatados de helicóptero para salvarem suas vidas durante o ataque à delegacia, disse o canal de televisão N, sem mostrar imagens.

"Tomar Lima"

Os manifestantes exigem a renúncia da presidente Dina Boluarte e novas eleições no Peru. Esperam "tomar Lima" e causar impacto.

"Em Lima, a luta terá mais peso. Quando nos reprimem nas nossas regiões, ninguém fala nada", disse Abdon Félix Flores, de 30 anos, camponês que se diz pronto "para dar a vida". Ele deixou Andahuaylas no domingo (15), epicentro das manifestações de dezembro, para chegar a Lima na terça-feira.

Até o momento, não foi possível saber exatamente o alcance da manifestação e quantas pessoas chegaram a Lima.

Embora o governo tenha decretado estado de emergência por 30 dias no domingo em Lima, Cuzco, Callao e Puno, o sindicalista Gerónimo López, que convocou a greve, disse que os organizadores não solicitaram autorização para a manifestação.

"Não há autorização da polícia. Nunca se pede autorização para uma manifestação social, não é uma obrigação que nos autorizem", afirmou, apesar de o estado de emergência suspender as liberdades de reunião e de circulação, além de permitir a intervenção do Exército para manter a ordem.

"É uma manifestação justa e democrática dos cidadãos que chegaram das regiões e também daqui, de Lima, onde pedem a renúncia imediata de Dina Boluarte, a convocação de novas eleições para este ano de 2023 e o fechamento do Congresso", acrescentou. "É uma greve cívica popular nacional com manifestações pacíficas de organizações de diferentes regiões, evitando qualquer ato de vandalismo", completou.

Veja também

Carnaval 2023 Recife abre chamamento público para empreendedores atuarem na Central de Serviços do Carnaval