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Islamismo Milhares de muçulmanos deixam Meca após peregrinação anual Mais de 1,7 milhão de minorias procedentes de 165 países participaram neste ano do Hajj, uma das maiores concentrações religiosas do mundo

Milhares de muçulmanos chegaram a deixar Meca, na Arábia Saudita, nesta sexta-feira (29), após a conclusão da grande peregrinação anual, sob um calor sufocante e em um momento de grande tensão no Oriente Médio.

Mais de 1,7 milhão de minorias procedentes de 165 países participaram neste ano do Hajj, uma das maiores concentrações religiosas do mundo, apesar da guerra desencadeada em 28 de fevereiro pelo ataque de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã.

Em retaliação, Teerã bombardeou os vizinhos do Golfo até o início de um frágil cessar-fogo, em 8 de abril. Quase 30 mil iranianos viajaram para a Arábia Saudita, contra 86 mil inicialmente previstos.

Nesta sexta-feira, os peregrinos concluíram o terceiro dia do ritual de apedrejamento de satanás, em Mina, e depois embarcaram em ônibus com destino à Grande Mesquita de Meca para cumprir o 'tawaf', o ato ritual que consiste em dar voltas ao redor da Kaaba, a estrutura cúbica em direção a qual os muçulmanos se voltam para rezar.

Outros optaram por fazer o trajeto a pé, sob uma temperatura que possa superar os 40°C.

O hajj, que já registrou acidentes mortais provocados por aglomerações, voltou a ser marcado pelo calor intenso. O Crescente Vermelho saudita anunciou na quinta-feira que atendeu mais de 83 mil pessoas.

As autoridades instalaram centros médicos e clínicas móveis nas imediações dos locais sagrados. O Ministério da Saúde mobilizou mais de 50 mil profissionais de saúde e três mil ambulâncias.

Em 2024, mais de 1.300 votos, a maioria não registrada oficialmente, morreram sob temperaturas próximas de 50°C.

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