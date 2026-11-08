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PERNAMBUCO Milhares de peixes são encontrados mortos em barragem na zona rural de Bezerros, no Agreste Em imagens cedidas à reportagem, é possível ver os animais boiando e acumulados nas margens do reservatório

Milhares de peixes foram encontrados mortos na Barragem do Estado, também conhecida como Barragem do Governo, localizada nas proximidades do Sítio Cocos, na zona rural de Bezerros, Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu na manhã da sexta-feira (6) e a prefeitura faz análises para confirmar a causa das mortes.

Em imagens cedidas à reportagem, é possível ver os animais boiando e acumulados nas margens do reservatório. Isso causou um forte mau cheiro no local, e a prefeitura de Bezerros atua agora na remoção dos peixes da água para diminuir o odor.

Por meio de nota, a gestão municipal informou que enviou equipes da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável e da Secretaria de Saúde ao local já na sexta. Os profissionais fazem a análise da situação, coleta de amostra da água, orientam os moradores da comunidade e região.

A prefeitura também não atestou a causa das mortes dos peixes, mas, em nota, afirmou que "o desequilíbrio metabólico nos organismos vivos que habitam o reservatório podem ter sido afetados pela baixa capacidade de oxigênio na água (hipóxia)".

"Fatores como temperaturas elevadas, redução do volume de água podem comprometer às condições de sobrevivência da fauna aquática, especialmente na concentração de oxigênio na água", completou.

Milhares de peixes são encontrados mortos em barragem na zona rural de Bezerros, no Agreste. - Foto: Renata Sales/GECOM/PMB

Com isso, a orientação das equipes para a população é de que "evite o contato direto com à água e também não permita o consumo pelos rebanhos locais".

"A prefeitura de Bezerros reforça que está acompanhando e monitorando a situação e prestando toda assistência necessária aos agricultores, produtores e moradores da comunidade. As equipes estão à disposição para mais informações e/ou esclarecimentos", finalizou.

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