Tempestade Milhares de pessoas enfrentam saída lenta do Burning Man após edição caótica Parte do público abandonou o carro e deixou o local a pé no fim da semana

Filas intermináveis de veículos avançaram lentamente nesta terça-feira (5) no estado americano de Nevada, na saída do festival Burning Man, cuja edição deste ano, que reuniu cerca de 70 mil pessoas, foi marcada por tempestades e um óbito.

A festa da contracultura, que acontece na comunidade de Black Rock City, no deserto de Nevada, foi impactada por tempestades na noite de sexta-feira e no sábado, que deixaram milhares de pessoas presas na lama.

Parte do público abandonou o carro e deixou o local a pé no fim da semana, quando a chuva levou ao fechamento da estrada de acesso ao local e os organizadores do evento aconselharam aguardar a melhoria das condições climáticas.

Ontem, quando isso aconteceu, teve início uma operação de saída em massa batizada de Êxodo, que se prolongava até hoje, com longas filas de veículos na estrada. Vários carros estavam presos na lama, conto um participante da AFP.

O festival, que terminou na noite de ontem, é frequentado por artistas e milhares de pessoas em trajes excêntricos, que pagam centenas de dólares por um ingresso.

Na sexta-feira, uma chuva impossibilitou o acesso ao local de uma equipe do xerife do condado de Pershing que recebeu uma chamada de emergência sobre um homem caído no chão sem esboçar a ocorrência.

Um médico presente no festival o declarado morto, informou hoje o departamento do xerife. O homem foi identificado como Leon Reece, de 32 anos. As autoridades abriram uma investigação para identificar a causa da morte.

