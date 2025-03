A- A+

Japão Milhares de pessoas fogem do Norte do Japão, devastado por incêndios florestais; vídeos Um corpo carbonizado foi encontrado e mais de 80 edificações foram danificadas

Milhares de pessoas abandonaram partes do Norte do Japão devido aos maiores incêndios florestais em três décadas, que continuavam neste domingo após deixarem pelo menos um morto, informaram as autoridades.

Cerca de dois mil moradores fugiram das áreas próximas à cidade japonesa de Ofunato, no Norte do país, e mais de 1.200 foram evacuados para abrigos, segundo as autoridades.

- Ainda estamos avaliando a extensão da área afetada, mas é o maior incêndio desde o de 1992, em Kushiro, Hokkaido", afirmou no sábado um porta-voz da agência governamental de gerenciamento de desastres.

Alguns relatos indicam que o incêndio se espalhou por 1.800 hectares.

Imagens aéreas da emissora NHK mostraram colunas de fumaça branca, enquanto helicópteros militares lançavam água para conter o fogo.

Até o momento, um corpo carbonizado foi encontrado, mais de 80 edificações foram danificadas e cerca de 1.700 bombeiros foram mobilizados em todo o país.

