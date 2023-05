Milhares de pessoas lotam as ruas de Londres para coroação de Charles III

A- A+

As ruas de Londres foram dominadas neste sábado (6) pelo vermelho, branco e azul, as cores da bandeira britânica, para a coroação do rei Charles III, e milhares de pessoas lotaram desde a madrugada os arredores do Palácio de Buckingham.

Caryl Hall, 55 anos, acordou cedo com os filhos adolescentes. "Estou muito emocionada. O ambiente é bom, amistoso, alegre, patriótico", disse Hall, enrolada em uma bandeira britânica e com uma coroa de plástico na cabeça.

A alguns metros, no entanto, pelo menos seis ativistas do grupo antimonarquia "República" foram detidos quando pretendiam protestar contra a coroação, de acordo com os organizadores da manifestação.

Quase 20 membros do grupo ecologista "Just Stop Oil" também foram detidos perto da área da procissão, observaram jornalistas da AFP.

As detenções, no entanto, não impediriam a continuidade da festa.

O rei, 74 anos, e sua esposa, Camilla, 75, desfilaram em uma carruagem pelo centro da cidade, em um trajeto curto entre o Palácio de Buckingham e a Abadia de Westminster, templo da cerimônia de coroação.

Milhares de admiradores da monarquia madrugaram ou passaram várias noites acampados no 'Mall', uma grande avenida que começa no Palácio de Buckingham.

"Vale a pena madrugar para ter um bom lugar", disse o londrino Bokenham, que usava um gorro de lã com a bandeira da Grã-Bretanha.

Hillary, 72 anos, e sua filha Jo, 47, pegaram o trem nas primeiras horas do dia para acompanhar o evento de perto.

"É histórico. Ele nunca será a rainha (Elizabeth II), mas é nosso rei e hoje só queremos celebrá-lo", disse" Hillary, que não revelou o sobrenome.

A Union Jack, a bandeira britânica, estava onipresente: em faixas, camisas e pintadas no rosto das pessoas.

Também foi possível observar muitas coroas, de peças simples de objetos plásticos até mais sofisticados.

Parte da história

Muitos viajaram para o exterior, incluindo Christine Wilen, uma enfermeira canadense apostada.

"Eu fiz a viagem para a coroação", declarou a mulher de 55 anos. "Estou muito emocionada de estar aqui, de fazer parte da história. Sempre fui monarquista".

As pesquisas mais recentes indicam que o apoio à realeza está em queda, em particular entre os mais jovens.

"A polícia prendeu seis dos nossos organizadores e confiscou centenas de cartazes com a frase 'Not my king' (Não é meu rei)", afirmou um porta-voz do grupo 'Republic', que reuniu vários integrantes em Trafalgar Square com o objetivo de vaiar a procissão real.

"É exatamente por isso que estamos aqui hoje. A monarquia representa tudo o que está errado no Reino Unido: privilégios, desigualdade e falta de democracia", declarou à AFP Martin Weegman, um dos manifestantes.

Mas os opositores da monarquia eram amplamente superados pelos fãs da família real, que incluíam Caba Mendes, morador de Londres de 21 anos.

"É um grande dia para o país", disse, enquanto fotografava a procissão com o smartphone.

Helen Rimmer, que se animou de Cumbria (noroeste da Inglaterra) na sexta-feira à noite, garantiu um lugar antes do amanhecer.

"É um momento muito especial, em particular para o nosso país e para a 'Commonwealth'. Pelo ambiente, por tudo. É uma grande celebração. É fantástico", disse.

