Milhares de pessoas pedem em Londres o "fim da guerra em Gaza"

A- A+

Quase 100.000 pessoas participaram em uma manifestação, neste sábado (21), em Londres para pedir o "fim da guerra em Gaza" e expressar apoio aos palestinos, duas semanas após o início da guerra entre Israel e o grupo islamista Hamas.

Milhares de manifestantes, com cartazes e bandeiras palestinas, caminharam pelo bairro de Marble Arch, no centro da capital britânica, aos gritos de "Palestina Livre". O protesto interrompeu o trânsito na região.

O conflito começou depois do brutal ataque do grupo islamista palestino no território israelense, que matou mais de 1.400 pessoas, a maioria civis, segundo as autoridades de Israel.

O Exército de Israel respondeu com bombardeios incessantes contra a Faixa de Gaza, onde mais de 4.300 pessoas morreram, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, un território palestino governado pelo Hamas.

A polícia de Londres informou que 100.000 manifestantes estavam reunidos em Marble Arch às 14H00 (11H00 de Brasília).

Quase mil agentes das forças de segurança foram mobilizados.

"Viemos dar nosso apoio, não podemos ficar calados, acompanhar as notícias e não fazer nada", declarou à AFP Mariam Abdul-Ghani, estudante de 18 anos cuja família é natural dos Territórios Palestinos.

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Exército israelense diz que quer "intensificar" bombardeios sobre Gaza