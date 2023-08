Milhares de pessoas são retiradas de casa na Noruega por inundações

Milhares de pessoas tiveram que ser evacuadas na Noruega devido às fortes cheias que inundaram uma usina hidrelétrica, informaram as autoridades do país escandinavo nesta quarta-feira (9).

"Vivemos uma crise em nível nacional", admitiu Aud Hove, encarregado do condado de Innlandet, o mais afetado pelas enchentes do sul do país, que deixaram 115 estradas debaixo d'água.

"Nunca antes tivemos que lidar com cheias tão significativas em vários rios. As previsões indicam que as inundações continuarão aumentando", afirmou Erik Holmqvist, um representante da agência de Energia e Água.