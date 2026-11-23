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EUROPA Milhares de pessoas são retiradas de show no Reino Unido após liberação de "substância desconhecida" Quase 12 mil pessoas compareceram, na noite de domingo, ao show do rapper americano Don Toliver na arena Co-op Live, em Manchester

Milhares de pessoas foram retiradas de um show na maior arena fechada do Reino Unido, depois que uma "substância desconhecida" foi liberada e várias pessoas relataram efeitos colaterais, informou a polícia nesta segunda-feira.

Quase 12 mil pessoas compareceram, na noite de domingo, ao show do rapper americano Don Toliver na arena Co-op Live, em Manchester, noroeste da Inglaterra.

Os serviços de emergência receberam um alerta depois que várias "pessoas da multidão apresentaram efeitos de uma substância desconhecida", informou a polícia de Manchester.

"Várias pessoas foram atendidas no local e uma foi levada para o hospital", disse Steph Parker, da polícia da Grande Manchester. Ela acrescentou que os investigadores ainda estão tentando "compreender que substância era essa".

O local, que se apresenta como a maior arena de entretenimento ao vivo do país, afirmou que está trabalhando com a polícia para "identificar a causa do incidente"

O serviço regional de ambulâncias informou que atendeu mais de 50 pessoas no local, incluindo algumas que relataram "sintomas oculares e respiratórios". Também anunciou um "processo de descontaminação" na arena.

Toliver, cantor americano que já colaborou com os músicos Travis Scott e Justin Bieber, está na segunda etapa de sua turnê mundial "Nitrous" e tem uma apresentação marcada para Londres nesta segunda-feira.

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