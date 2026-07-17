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Conflito Milhares de pessoas se manifestam em Kiev contra destituição do ministro da Defesa Jovem reformista e defensor das novas tecnologias no campo de batalha, Fedorov anunciou sua saída do cargo na quarta-feira, menos de seis meses depois de ter assumido a chefia do Ministério da Defesa

Milhares de pessoas saíram às ruas de Kiev nesta sexta-feira (17) para protestar contra a destituição do popular ministro da Defesa, Mykhailo Fedorov, por parte do presidente Volodimir Zelensky em meio à remodelação governamental que gera divisão na Ucrânia.

Os manifestantes, que seguravam bandeiras ucranianas e cartazes em apoio a Fedorov, se reuniram na capital pelo segundo dia consecutivo, relatou um jornalista da AFP.

"Devolvam Fedorov!" e "Respeitem e levem o povo em consideração", diziam alguns dos cartazes.

Jovem reformista e defensor das novas tecnologias no campo de batalha, Fedorov anunciou sua saída do cargo na quarta-feira, menos de seis meses depois de ter assumido a chefia do Ministério da Defesa.

Com alta popularidade, ele explicou que entrou em conflito com o comandante-chefe do Exército ucraniano, Oleksandr Syrsky, que tem uma abordagem mais tradicional das operações militares.

Zelensky forneceu poucas explicações sobre sua decisão de substituir Fedorov, mas afirmou querer preservar a "unidade" do comando militar em meio ao conflito com a Rússia.

Mais de mil pessoas haviam protestado em Kiev e em outras cidades ucranianas na quinta-feira para pedir a reintegração de Fedorov.

O presidente nomeou como substituto interino Yevgeniy Khmara, que fez sua carreira no Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU).

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