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Europa Milhares de pessoas vão às ruas na Geórgia em marcha pró-europeia País do Cáucaso atravessa uma crise política desde as disputadas eleições parlamentares de outubro de 2024

Milhares de pessoas foram às ruas neste sábado (28) na Geórgia, no segundo aniversário dos protestos em massa provocados pela decisão do governo de suspender as negociações de adesão à União Europeia.

O país do Cáucaso atravessa uma crise política desde as disputadas eleições parlamentares de outubro de 2024, nas quais o partido governista Sonho Georgiano reivindicou a vitória.

Um mês depois, o primeiro-ministro Irakli Kobakhidze anunciou a suspensão, até 2028, das negociações para a adesão à UE, o que desencadeou manifestações reprimidas violentamente pela polícia.

Apesar das detenções em massa, das pesadas multas e de uma legislação cada vez mais restritiva, a oposição tem ocupado frequentemente as ruas de Tbilisi para exigir a realização de novas eleições e a libertação dos manifestantes detidos.

Neste sábado (28), convocados por ativistas pró-europeus e cinco partidos da oposição ameaçados de ilegalização, os manifestantes lotaram a principal praça da capital com bandeiras da União Europeia e da Geórgia.

"Temos que demonstrar que não cederemos à pressão e que continuaremos lutando pelo futuro europeu da Geórgia pelo tempo que for necessário", disse à AFP Natela Mujiri, uma musicista de 48 anos.

Outro manifestante, o estudante Giorgi Sartania, de 19 anos, afirmou: "As pessoas odeiam este governo, ele está isolado em nível internacional. Está levando a Geórgia ao desastre. Tem que ir embora".

Os críticos acusam o Sonho Georgiano, no poder desde 2012, de afastar o país, tradicionalmente pró-Ocidente, da Europa e aproximá-lo da Rússia, além de enfraquecer suas instituições democráticas.

O governo rejeita as acusações e afirma que busca proteger a soberania da Geórgia diante de supostas ingerências estrangeiras e de tentativas da oposição de desestabilizar o país.

Vários importantes líderes oposicionistas foram presos, e as autoridades aprovaram leis para restringir a atuação de meios de comunicação independentes e organizações da sociedade civil.

Além disso, o partido governista apresentou uma ação no Tribunal Constitucional para proibir as cinco principais forças de oposição, sob a acusação de tentar minar a ordem constitucional.

O tribunal iniciou as audiências no mês passado e tem até junho de 2027 para emitir uma decisão.

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