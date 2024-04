A- A+

MUNDO Milhares são evacuados enquanto vulcão na Indonésia entra em erupção e causa ameaça de tsunami A montanha registrou ao menos cinco grandes erupções nas últimas 24 horas. As autoridades temem que parte do monte caia no mar e provoque o fenômeno

As equipes de resgate indonésias correram para evacuar milhares de pessoas na quinta-feira, depois que um vulcão entrou em erupção cinco vezes, forçando as autoridades a fechar um aeroporto próximo e a emitir um alerta sobre a queda de destroços que poderia causar um tsunami.

O vulcão na região ultraperiférica da Indonésia ainda formava uma coluna de fumaça na manhã de quinta-feira, levando as autoridades a fechar o aeroporto internacional mais próximo, na cidade de Manado, na ilha de Sulawesi, por 24 horas.

As autoridades disseram que estavam correndo para evacuar 11 mil residentes da área próxima, que incluía a remota ilha de Tagulandang, onde vivem cerca de 20 mil pessoas. Alguns moradores já tentavam fugir em pânico, segundo autoridades.

“Ontem à noite as pessoas evacuaram por conta própria, mas sem direção devido à erupção do vulcão e aos materiais na forma de pequenas pedras que caíram, então as pessoas se espalharam para encontrar rotas de evacuação”, disse Jandry Paendong, funcionário da agência local de busca e resgate, disse em um comunicado quinta-feira.

Ele disse que 20 funcionários estavam ajudando a evacuar os moradores ao longo da costa perto do vulcão em barcos de borracha. Ele pediu mais barcos e equipamentos para que sua equipe pudesse “realizar a evacuação das pessoas na costa ou perto da costa” que enfrentam o vulcão.





Turistas e residentes foram alertados para permanecerem fora de uma zona de exclusão de seis quilômetros.

Mais de 800 pessoas foram inicialmente levadas para um local seguro de Ruang para a ilha vizinha de Tagulandang após a primeira erupção na noite de terça-feira, antes de mais quatro erupções na quarta-feira.

Alerta de tsunami

As autoridades também alertaram para um possível tsunami como resultado das erupções.

“As comunidades na ilha de Tagulandang, particularmente aquelas que residem perto da praia, (precisam) estar alerta para a potencial ejecção de rochas incandescentes, descargas de nuvens quentes e tsunami causado pelo colapso do corpo do vulcão no mar”, Hendra Gunawan, chefe da agência de vulcanologia da Indonésia, disse em comunicado na quarta-feira.

Os receios das autoridades foram agravados pela experiência anterior. Em 2018, a cratera do Monte Anak Krakatoa, entre as ilhas de Java e Sumatra, desabou parcialmente quando uma grande erupção fez com que enormes pedaços do vulcão deslizassem para o oceano, provocando um tsunami que matou mais de 400 pessoas e feriu milhares.

A Indonésia, um vasto arquipélago, experimenta frequentes atividades sísmicas e vulcânicas devido à sua posição no "Anel de Fogo" do Pacífico, um arco onde colidem placas tectônicas que se estende do Japão ao Sudeste Asiático e através da bacia do Pacífico.

O impacto da erupção do Monte Ruang levou ao encerramento do Aeroporto Internacional Sam Ratulangi na cidade de Manado, localizado a mais de 100 quilómetros (62 milhas) do vulcão, durante 24 horas até quinta-feira à noite.

As pistas do aeroporto foram fechadas "devido à propagação de cinzas vulcânicas que podem pôr em perigo a segurança do voo", disse Ambar Suryoko, chefe do escritório da autoridade aeroportuária da região de Manado, num comunicado.

O aeroporto hospeda companhias aéreas que voam para Cingapura e cidades da Coreia do Sul e China.

As erupções forçaram as autoridades a fechar um grande aeroporto e a emitir um alerta sobre a queda de destroços que poderia causar um tsunami.

"Todos os voos... impactados porque o aeroporto foi afetado pela erupção do Monte Ruang, cinzas vulcânicas", disse Dimas, funcionário do aeroporto de Manado, de 29 anos, à AFP por telefone.

Veja também

rio de janeiro Mulher que levou idoso morto a banco passa por audiência de custódia