Milhares são evacuados por chuvas em Espanha e Portugal, que confirma 2º turno presidencial

As chuvas excepcionais provocadas pela tempestade Leonardo mantinham, nesta quinta-feira (5), milhares de pessoas evacuadas na Espanha e em Portugal, onde o segundo turno das eleições presidenciais será disputado no domingo, apesar desta "crise devastadora".

O candidato de extrema direita André Ventura tinha pedido o adiamento da votação, na qual enfrentará o socialista moderado António José Seguro, o franco favorito, mas a autoridade eleitoral descartou este cenário, lembrando que a lei portuguesa "não permite o adiamento geral das eleições em nível nacional".

"Trata-se de uma crise devastadora", admitiu, esta noite, o primeiro-ministro Luis Montenegro, ao mesmo tempo em que considerou que as perturbações eram "superáveis" e apelou para o "espírito de sacrifício" dos eleitores para incentivá-los a ir às urnas no domingo.

Em Portugal, onde as autoridades locais podem decidir adiar as eleições, a Prefeitura de Alcácer do Sal, um dos municípios mais afetados pelas inundações, já resolveu fazê-lo.

"Não estamos em condições de realizar eleições no domingo", afirmou a prefeita Clarisse Campos, alegando que há habitantes isolados neste município de cerca de 10.000 eleitores.

Os bombeiros seguiam em botes infláveis nesta quinta-feira para retirar os habitantes presos pelo transbordamento do rio Sado, constataram jornalistas da AFP.

A casa "está cheia de água, está tudo estragado. A minha máquina de lavar, a geladeira, os móveis, tudo. Há água praticamente até metade da parede", declarou Deolinda Guerra, uma aposentada de 78 anos retirada pelos serviços de emergência.

- Alerta vermelho no Tejo -

No centro do país, na região de Santarém, a Defesa Civil elevou o risco de inundações devido à subida do rio Tejo, que "passou ao nível vermelho, seu nível máximo". Autoridades municipais determinaram a "evacuação obrigatória" das zonas próximas no prazo de sete horas.

"Desde 1997 não vivíamos uma situação assim na bacia do Tejo", destacou em coletiva de imprensa o comandante nacional da Defesa Civil, Mário Silvestre.

Portugal, que na semana passada foi atingido pela tempestade Kristin, deixando cinco mortos, registrou seu segundo mês de janeiro mais chuvoso desde o ano 2000, segundo a agência meteorológica nacional.

O balanço da tempestade Leonardo é, até o momento, de um morto em Portugal e uma mulher desaparecida na Andaluzia, no sul da Espanha, depois que ela se atirou em um rio para tentar salvar seu cão.

A Península Ibérica está na linha da frente das mudanças climáticas e há anos registra ondas de calor cada vez mais longas, que começam antes mesmo do verão, e episódios de chuvas intensas cada vez mais frequentes.

A tempestade Leonardo é a sexta deste tipo desde o início de 2026, há apenas um mês, segundo a agência estatal de meteorologia espanhola, Aemet.

- "Água por todos os lados" -

Na Espanha, na região serrana de Grazalema, "praticamente em 16 horas (...) choveu o mesmo que chove em toda a Comunidade de Madri em um ano", ressaltou o presidente regional da Andaluzia, Juan Manuel Moreno Bonilla, ressaltando que se tratava de precipitações "nunca antes vistas".

A pequena localidade, situada a 800 metros de altitude e com cerca de 1.500 habitantes, foi evacuada na tarde desta quinta-feira diante do risco de deslizamentos de terra devido à saturação de água, que transformou as ruas em rios.

"Esta garagem estava completamente cheia de água, estava saindo água por todos os lados, há buracos no chão que foram feitos pela própria água, (...) Nunca imaginaríamos que isto fosse acontecer aqui", afirmou à AFP Lara Olivar, uma atriz de 25 anos, em Grazalema.

- "Dias complicados" -

Cerca de 170 km a leste, em Dúdar, um rio transbordou completamente, inundando os arredores com água barrenta e obrigando os moradores a deixar suas casas, constatou um jornalista da AFP.

"Máxima precaução", pediu o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, na tarde desta quinta-feira, no X.

As evacuações na Espanha, sobretudo na Andaluzia, chegam a 7.000 pessoas.

Zonas do centro e noroeste da Espanha também estão em alerta laranja (o segundo nível mais alto), principalmente por ventos fortes.

O tráfego ferroviário e rodoviário continuam amplamente afetados nesta quinta-feira.

A agência meteorológica espanhola indicou no X que "na sexta-feira as chuvas serão mais intermitentes, mas no sábado voltarão a se intensificar em zonas onde já choveu muito nos dias anteriores".

