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Milhares se reúnem no Uruguai para a primeira missa do Papa Leão na América do Sul

Mais de 30 mil pessoas, incluindo fiéis que vieram da Argentina e do Brasil, se registraram para assistir à missa no Parque París Londres, na extremidade sul da cidade de Paysandú

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Leão XIV celebrará primeira missa na América do Sul no atual pontificadoLeão XIV celebrará primeira missa na América do Sul no atual pontificado - Foto: Daniel Dal Zennaro/Pool/AFP

Milhares de pessoas se reuniram em uma cidade às margens do Rio Uruguai para a primeira missa do Papa Leão XIV na América do Sul, enquanto o pontífice buscava aumentar o perfil da Igreja Católica no Uruguai, o país mais secular da região.

Mais de 30 mil pessoas, incluindo fiéis que vieram da Argentina e do Brasil, se registraram para assistir à missa no Parque París Londres, na extremidade sul de Paysandú.

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Leão, que chegou ao Uruguai na sexta-feira (6) em um serviço de vésperas na catedral de Montevidéu, reconheceu que muitas pessoas no país nem sequer conhecem a fé ou seu patrimônio. A Igreja Católica, por exemplo, não teve novos seminaristas em 2024, embora alguns tenham desde então entrado em treinamento para o sacerdócio.

A missa de sábado é dedicada ao Beato Jacinto Vera, um padre do século 19 que se tornou o primeiro bispo do Uruguai. Leão o elogiou como um pastor que viajou pelas estradas do país para ajudar os pobres, dizendo que ele passava às pessoas "algo da bondade de Cristo" mesmo antes de ele pregar.

 

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