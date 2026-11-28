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Internacional Milhões de pessoas passam fome no Iêmen, alerta diretor de ONG País mais pobre da Península Arábica está em guerra civil desde 2014

Milhões de iemenitas que vivem em áreas controladas pelos houthis passam fome devido às restrições impostas às organizações humanitárias e à falta de financiamento, afirmou à AFP Jan Egeland, secretário-geral do Conselho Norueguês para os Refugiados.

Em entrevista concedida na sexta-feira (27), em Saná, capital do Iêmen sob controle dos houthis, grupo apoiado pelo Irã, Egeland destacou uma “grande diferença” entre o sul do país, controlado pelo governo reconhecido internacionalmente e onde diversas ONGs atuam, e o norte, onde há “muito poucas”.

Mas “as necessidades estão em toda parte”, ressaltou. “Muito mais de 20 milhões de pessoas” no norte “não recebem a ajuda necessária para ter um padrão mínimo de vida”, afirmou.

“Milhões e milhões estão passando fome”, acrescentou.

O país mais pobre da Península Arábica está em guerra civil desde 2014, quando os houthis tomaram Saná e grande parte do norte, região onde vive a maioria dos mais de 40 milhões de habitantes do país.

O conflito, que provocou uma das piores crises humanitárias do mundo, voltou a se intensificar em julho, com novos ataques entre os houthis e as forças do governo, apoiadas por uma coalizão internacional liderada pela Arábia Saudita.

Além da falta de financiamento, as operações de ajuda humanitária também foram prejudicadas pela captura de trabalhadores do setor nas áreas controladas pelos houthis.

Segundo o porta-voz da ONU, Farhan Haq, 71 funcionários da organização ainda estavam detidos pelos combatentes apoiados pelo Irã no mês passado.

“Milhões e milhões de pessoas recebiam alimentos todos os meses até a suspensão das operações da ONU no norte, após a detenção de seus trabalhadores humanitários”, destacou Egeland.

“Sem a ONU, não conseguimos alcançar todos no norte. Só o Programa Mundial de Alimentos tem capacidade para alimentar a todos”, insistiu.

"Crise esquecida"

A retomada dos confrontos em julho provocou o deslocamento de mais de 340.000 pessoas nos últimos meses, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

A ONU lançou um apelo por recursos para financiar abrigos de emergência, mas as doações cobrem, até o momento, apenas 13% do valor necessário, uma lacuna “catastrófica”, afirmou Egeland.

“Tanto no norte como no sul, vi pessoas sem abrigo”, relatou.

“Agora a situação está pior do que em qualquer outro momento de todos esses anos em que tenho visitado o Iêmen”, insistiu. “Já é uma crise esquecida e negligenciada.”

Além disso, ele teme que o número de mortes por desnutrição aguda aumente nos próximos seis meses.

“Quando as crianças estão tão desnutridas como agora, morrem de doenças. Quando bebem água contaminada, contraem diarreia e morrem. Outras contraem cólera e morrem”, alertou.

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