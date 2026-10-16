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Ásia Milhões de pessoas podem deixar suas casas pela mudança climática no Sudeste Asiático Aumento do nível do mar, as inundações e as secas ameaçam terras e terras agrícolas, afirmou Amy Pope, diretora-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM), durante uma visita a Nova Délhi

A mudança climática ameaça os meios de subsistência e obriga as pessoas a abandonar suas casas no Sudeste Asiático, mas a tecnologia e as medidas governamentais podem ajudar a limitar os danos, declarou nesta sexta-feira (16) à AFP o chefe de migração da ONU.

O aumento do nível do mar, as inundações e as secas ameaçam terras e terras agrícolas, afirmou Amy Pope, diretora-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM), durante uma visita a Nova Délhi.

No pior dos cenários, até 40,5 milhões de pessoas no sul da Ásia podem ser obrigadas a se deslocarem até 2050, segundo a OIM.

“Quando não são produzidos alimentos nem alimentares seu gado, aumenta a probabilidade de deslocamento”, afirmou Pope. “A primeira medida de adaptação costuma ser as pessoas se mudarem”.

Os riscos são particularmente graves no Sudeste Asiático, onde grandes populações e recursos limitados deixam muitas comunidades em situação de vulnerabilidade. “O custo de um desastre humanitário chega a bilhões. O custo de investir em algumas medidas de resiliência pode ser muito menor”, afirmou.

Pope ressaltou que os melhores dados e a inteligência artificial podem ajudar os governos a identificar as comunidades em risco antes que ocorra um desastre. “Graças aos avanços nas estratégias baseadas em inteligência artificial, agora é possível antecipar melhores quais comunidades correm alto risco de deslocamento”, afirmou.

Ao evitar interferências atmosféricas com informações sobre os meios de subsistência locais, as autoridades podem identificar quais comunidades precisam de mais ajuda.

As medidas incluem a melhoria das práticas agrícolas, a capacitação das pessoas para que possam ajudar outros trabalhos e, quando necessário, a realocação das comunidades afetadas repetidamente por inundações ou secas.

Encontrar financiamento para esses programas representa um obstáculo importante, afirmou Pope, já que os governos costumam ter dificuldades para orientar nossos sistemas disponíveis para financiar a adaptação às mudanças climáticas.

A migração internacional também pode ajudar as pessoas a garantir seu sustento e, ao mesmo tempo, suprir a escassez de mão de obra em outros países. O sul da Ásia já conta com rotas migratórias consolidadas, o que oferece oportunidades para fortalecer os vínculos existentes.

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