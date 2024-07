A- A+

conflito Milicianos matam quatro chineses na República Democrática do Congo Os conflitos ao redor do ouro são frequentes entre a população local e os chineses que trabalham em locais de mineração

Ao menos quatro chineses foram assassinados, nesta quarta-feira(3), em um ataque feito por milicianos em um local de mineração em Ituri, província rica em ouro do nordeste da República Democrática do Congo (RDC), informaram fontes locais.

Vários cidadãos do Congo foram mortos ou feridos no ataque, atribuído por algumas das fontes ao grupo armado Codeco (Cooperativa para o desenvolvimento do Congo), milícia que afirma defender os interesses da tribo Lendu frente a outra rival, chamada Hema.

Os ataques em locais de mineração são frequentes em Ituri, assim como mais ao sul, em outra província aurífera, a de Sur-Kivu, onde as mineradoras chinesas são numerosas.



Os conflitos ao redor do ouro são também frequentes entre a população local e os chineses que trabalham em locais de mineração.

"Houve uma batida da Codeco no local de mineração chinês", não muito longe de Abombi, na unidade administrativa Wazabo do território de Djugu, em Ituri, disse à AFP o deputado provincial Jean-Pierre Bikilisende.

"Temos um primeiro balanço provisório de quatro chineses mortos e dois integrantes do FARDC (Exército congolês) feridos", acrescentou.

Vital Tungulo, figura notável em Banyali-Kilo, onde Abombi está localizado, disse que "seis chineses, dois soldados congoleses e dois civis" foram mortos.

Até o momento, a AFP não conseguiu contato com a embaixada chinesa na RDC.

