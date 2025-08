A- A+

MUNDO Milionário americano morre chifrado por búfalo durante safári de caça na África do Sul Asher Watkins, milionário texano e defensor da caça como forma de preservação, foi atacado por um búfalo-do-cabo enquanto participava de uma caçada de troféu na província de Limpopo

Um caçador norte-americano de animais de grande porte morreu após ser chifrado por um búfalo durante um safári na província de Limpopo, na África do Sul, no domingo. Asher Watkins, de 52 anos, milionário e proprietário de uma empresa de venda de fazendas no Texas, participava de uma caçada organizada pela Coenraad Vermaak Safaris, especializada em expedições de troféus.

De acordo com o jornal inglês The Sun, Watkins acompanhava um caçador profissional e um rastreador local quando foi surpreendido por um búfalo-do-cabo — espécie considerada a mais perigosa do continente africano. O animal, que pesa mais de uma tonelada, emboscou o grupo em uma área de mata densa e atingiu o norte-americano fatalmente.

— É com profunda tristeza e pesar que confirmamos a trágica morte do nosso cliente e amigo Asher Watkins — afirmou Hunter Hans Vermaak, porta-voz da CV Safaris. — Ele foi mortalmente ferido em um ataque repentino e não provocado por um búfalo ileso.





O ataque aconteceu na segunda manhã de expedição, na concessão privada de Bambisana, uma área de 50 mil acres. Watkins havia abatido um antílope no dia anterior e se preparava para caçar um touro adulto de búfalo, cujo abate poderia custar até US$ 10 mil (cerca de R$ 55 mil) em prêmios.

O búfalo-do-cabo, conhecido como “Peste Negra”, mata cerca de 200 pessoas por ano e é responsável por mais fatalidades entre caçadores do que leões, elefantes e crocodilos. Não há confirmação se o animal envolvido no ataque foi posteriormente abatido ou se retornou ao rebanho.

Watkins era conhecido no meio por sua defesa da caça como instrumento de preservação da vida selvagem. Em suas redes sociais, exibia troféus de caça, como leões da montanha, veados e aves aquáticas, além de se gabar por ter abatido milhares de pombos durante uma viagem à Argentina.

Natural do Texas e criado em fazendas, Watkins comandava o Watkins Ranch Group, especializado na venda de propriedades de luxo avaliadas entre 1 milhão e 30 milhões de libras. Era filiado ao Dallas Safari Club e mantinha uma coleção de rifles de caça de alto padrão.

