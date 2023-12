A- A+

mundo Milionário britânico e esposa desaparecem após sequestro em fazenda no Equador Propriedade do empresário Colin Armstrong teria sido invadida por 15 criminosos, que saquearam a propriedade e levaram o casal

O empresário e ex-cônsul honorário do Reino Unido em Guayaquil, Colin Armstrong, e sua esposa colombiana, Katherine Paola Santos, foram sequestrados em Baba, província de Los Ríos, no Equador, no último sábado. Segundo as investigações, comandadas pela Polícia Nacional equatoriana, o casal desapareceu após 15 criminosos invadirem a fazenda onde estavam, que é propriedade do britânico. Ainda não há confirmação oficial do paradeiro de ambos.

De acordo com o relatório policial divulgado pelo The Guardian, Armstrong, de 78 anos, e sua parceira foram levados do Rancho Rodeo Grande pelos criminosos em sua própria BMW preta, na madrugada de sábado, por volta das 2h45, horário local. O carro foi encontrado mais tarde, abandonado.

Até o momento, a Polícia Nacional do Equador fez apenas um comentário oficial sobre o sequestro. Em um comunicado publicado no sábado, nas redes sociais, a instituição afirmou que “unidades policiais especializadas estão realizando trabalho operacional e investigativo no terreno”.



Um vídeo que circula nas redes sociais, supostamente gravado na propriedade do empresário após a invasão dos sequestradores, mostra a casa bagunçada, com vestígios de sangue nos lençóis, pratos quebrados e quartos saqueados. A polícia não se manifestou em relação à veracidade da gravação.

O empresário foi ex-cônsul honorário da Grã-Bretanha na cidade de Guayaquil até seu filho Nicolas assumir o cargo em 2016. Fundador e proprietário da Agripac, uma grande empresa de produtos agrícolas no Equador, ele também é dono de 202 hectares em North Yorkshire, no Reino Unido, onde cresceu e, até hoje, é a propriedade de sua família.

Ainda no sábado, conforme relatado pelo serviço de segurança nacional, foi registrada uma chamada de emergência sobre uma ameaça de bomba na Av. Samborondón, em Guayaquil. Desde então, foi implementado um forte controle policial no local. Segundo o jornal Metro Ecuador, o acontecimento estaria relacionado ao sequestro do cônsul.

