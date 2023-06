Milionário que gasta 2 mi para voltar aos 18 anos adota nova técnica: um copo diário de azeite; veja

A- A+

O empresário norte-americano Bryan Johnson, que recentemente injetou o sangue do filho com o objetivo de rejuvenescer e chegar à meta de ter um corpo e organismo de um jovem de 18 anos, publicou em suas redes sociais um “segredo” de sua dieta que consiste em digerir exatamente 1.977 calorias por dia.

Segundo o homem, que chega a gastar 2 milhões de dólares por ano em tratamentos e fórmulas mirabolantes visando o rejuvenescimento, beber um copo de azeite de oliva virgem por dia ajuda a conseguir 15% dessa meta calórica todos os dias.

“O azeite de oliva virgem é rico em polifenóis, que, segundo estudos demonstraram, podem potencialmente proteger contra várias doenças, como câncer, doenças cardiovasculares e diabetes”, escreveu Johnson em seu instagram.

A nutricionista e colunista do Globo, Priscilla Primi afirma que o empresário americano tem razão em sua fala. O azeite realmente é um alimento rico em gorduras monoinsaturadas e ômega 9, além dos polifenóis que tem ação antioxidante muito importante.

— É um alimento amplamente estudado na comunidade cientifica que reconhece seus benefícios. Ele é anti-inflamatório, previne doenças cardiovasculares por colaborar com a diminuição do colesterol ruim e no aumento do colesterol bom, diminui o risco de diabetes. E ainda ajuda na proteção do cérebro, combate a depressão, melhora sintomas de artrite, o que consequentemente ajuda na longevidade — diz a nutricionista.

O problema neste caso do americano está na quantidade que ele toma diariamente. Segundo Primi, os médicos recomendam que as pessoas consumam de dois a quatro colheres de sopa de azeite por dia. Johnson ingere um copo que deve conter cerca de 200 a 300 mililitros.

— É exagero. Não existe nenhum estudo que relacione essa quantidade de azeite a esses efeitos antienvelhecimento. Há ação em diversas áreas do corpo, mas essa quantidade não existe segurança em relação a isso. Além disso, ele poderia ao invés de tomar um copo de azeite, que não é muito palatável, comer castanhas ou outras fontes alimentares ricas em ômega 9. É transformar a comida em remédio e tirar o prazer da cozinha afetiva — explica Primi.

Riscos

A nutricionista diz que no caso do empresário milionário não há riscos por ele seguir uma dieta restritiva com quantidade certa de calorias, mas que há problemas em divulgar essa informação nas redes sociais, pois qualquer pessoa que ler pode ingerir essa quantidade de azeite o que pode provocar problemas graves de saúde.

O aumento desnecessário no consumo de azeite pode levar ao aumento do peso corporal, causando obesidade e predisposição maior para doenças crônicas não transmissíveis, como câncer e doenças cardiovasculares.

— Além de tudo isso, tomar um copo de azeite por dia, por ser gordura ingerida de forma pura, causa enjoo e ânsia de vômito — diz Primi.

