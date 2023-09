Milionário que gasta US$ 2 milhões ao ano para 'voltar a ter 18' começa terapia para rejuvenescer pê

A- A+

O empresário americano, Bryan Johnson, de 45 anos, que ficou conhecido mundialmente por gastar cerca de 2 milhões de dólares por ano para voltar a ter “18 anos” e decidiu como uma medida drástica de rejuvenescimento trocar de sangue com seu filho de 17 anos, resolveu focar em outro membro de seu corpo humano: o pênis.

Segundo uma publicação do milionário no X (antiga rede social conhecida como Twitter), ele começou um “protocolo de rejuvenescimento do pênis”. Ele faz isso monitorando desde seus intestinos e gordura corporal até suas ereções noturnas.

Em uma de suas publicações, por exemplo, ele disse que teve pouco mais de duas horas de ereção noturna, e o objetivo dele, ou seja, ter uma ereção de um jovem de 18 anos, seria de três horas e meia.

Johnson diz que a terapia ocorre por ondas de choque através do tecido peniano na tentativa de estimular o fluxo sanguíneo. Há algumas evidências de que a terapia por ondas de choque de baixa intensidade pode melhorar a função erétil em pessoas com disfunção erétil vasculogênica — onde o fluxo sanguíneo para o pênis é estreitado ou parcialmente bloqueado.

Porém, no caso de Johnson, o empresário não tem nenhum problema e quer fazer isso apenas para “parecer mais jovem”.

“Os efeitos adversos podem incluir hematomas na pele do pênis, infecção da pele do pênis, ereção dolorosa, além da dificuldade em ter relações sexuais secundárias”, escreveram especialistas em uma revisão da terapia.

Mas isso não parece desestimular Johnson. “Estamos testando se isso melhora as ereções noturnas totais, o desempenho sexual subjetivo, a satisfação sexual e os marcadores penianos baseados em imagens médicas”, disse.

Outros procedimentos

Em maio deste ano, o magnata aceitou receber a doação de plasma de seu pai de 70 anos, Richard, e de seu filho de 17, Talmage. O trio passou por transfusões em uma clínica de Dallas, na qual o pai de Bryan e o filho adolescente removeram um litro de sangue e o converteram por meio de uma máquina — um lote de plasma líquido e, em seguida, um lote de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos células e plaquetas.

Os esforços de Johnson não acabam por aí. O magnata já passou por pulsos eletromagnéticos em seu assoalho pélvico para melhorar seu tônus muscular em locais de difícil acesso e usa óculos que bloqueiam a luz azul por duas horas antes de dormir no mesmo horário todos os dias. Ele afirma ingerir exatamente 1.977 calorias por dia, garantindo que seus níveis de gordura corporal permaneçam entre 5 e 6%.

Johnson diz que seu objetivo é garantir que seu cérebro, fígado, rins, dentes, pele, cabelo, pênis e reto estejam funcionando como quando ele tinha 18 anos.

Seu estilo de vida e compromisso obsessivo em tentar minar os efeitos do tempo receberam críticas significativas, com alguns especialistas médicos dizendo que isso é apenas uma manifestação de sua ansiedade em relação à mortalidade.

Como é a rotina do empresário?

O empresário do ramo da tecnologia diz manter há dois anos uma rotina baseada em acompanhamento médico diário, dieta restrita e exercícios físicos. A busca de Johnson pela juventude eterna começou após um divórcio conturbado com a mãe de seus três filhos. Ele se viu 60 quilos acima do peso, deprimido a ponto de ter pensamentos suicidas e sofrer de violentas mudanças de humor.

"Levei anos para remover aquele demônio interno que o apelidei de 'noite Bryan'. Aprendi a reconhecê-lo e dizia: "Obrigado, noite Bryan, mas isso não vai acontecer. Sabemos o que acontece quando comemos demais e não nos sentimos bem... então não", disse o magnata.

Pela manhã, ao acorda por volta das 5h, Johnson toma cerca dezenas de remédios e suplementos médicos e se pesa numa balança de alta precisão. O dispositivo também seu percentual de gordura corporal e hidratação. Ele também mede a sua temperatura logo pela manhã.

Junto com os remédios e suplementos, o bilionário toma uma bebida, que ele chama de 'gigante verde', feita com creatina, flavonoides de cacau e peptídeos de colágeno. O café da manhã vem após uma bateria de exercícios divididos em 25 etapas e inclui apenas alimentos que podem fazer bem a saúde de Johnson, como brócolis, couve-flor, alho e gengibre. Ele tem ainda um limite diário de 1977 calorias, nenhuma de origem animal.

Mensalmente, o americano realiza dezenas de exames médicos para acompanhar a evolução do tratamento, que é acompanhado por uma equipe de 30 médicos, segundo Johnson contou a Bloomberg em janeiro deste ano. O objetivo da equipe, liderada por Oliver Zolman, é rejuvenescer cada órgão do corpo do bilionário. O gasto anual da empreitada seria de US$ 2 milhões, o equivalente a cerca de R$ 10 milhões.

