Milionário que pretende voltar a ter 18 anos diz planejar criar nação para "imortais"

O empresário americano Bryan Johnson, de 46 anos, que ficou conhecido mundialmente por gastar cerca de US$ 2 milhões por ano para voltar a ter “18 anos” anunciou que deseja criar uma nação para pessoas que querem se tornar imortais assim como ele. Em palestra durante um evento na Flórida, o magnata disse que acolheria cidadãos que lutam para viver mais, oferecendo a estrutura necessária.

Johson afirma que reuniria os recursos para garantir o acesso aos testes, terapias e suplementos necessários para ajudar a diminuir a idade biológica. No entanto, para fazer parte deste novo estado, os cidadãos teriam de renunciar a alimentos como pizza, já que consumir comidas gordurosas seria considerado um ato de violência.

— Quero construir um Estado-nação. Há muitas pessoas no mundo que estão interessadas em saúde e bem-estar e que acreditam que o mundo está estruturado de uma forma bastante corrosiva para a saúde. Eu quero construir um estado-nação porque se você quer ser saudável na vida real, você precisa de infraestrutura para fazer isso, você precisa de testes, terapias, nutrição e dispositivos — disse o empresário.

Bryan revelou seu plano no Livelong Summit em West Palm Beach, na Flórida, na semana passada. Trata-se de um encontro sobre longevidade realizado nos EUA.

— Nenhum governo no mundo ajuda os seus cidadãos a não morrerem. Por isso, quero construir uma infraestrutura de governo que possa fazer isso. Já estive em vários países e até mesmo as coisas mais básicas, como fazer uma coleta de sangue, são realmente desafiadoras — completou Johnson, segundo o jornal The Daily Mail, que acompanhou o evento.





Segundo o empresário, ele ainda está longe de encontrar um local e conseguir a infraestrutura necessária para a empreitada. Ele planeja começar o projeto com uma rede global online. A ideia é que os membros se ajudem mutuamente para garantir acesso aos suplementos e terapias necessários, de acordo com Johnson.

A primeira etapa do plano seria o recrutamento de cidadãos. Os interessados, no entanto, precisariam passar por um processo seletivo para mostrar o comprometimento com o rigoroso tratamento anti-envelhecimento.

Segundo Johnson, os cidadãos teriam acesso a cuidados que visam prevenir o surgimento de doenças. Seguir uma dieta rigorosa e personalizada, além de realizar exercícios físicos, seriam, com isso, deveres dos cidadãos.

— Qualquer coisa que aumente o risco de morte, será considero um ato de violência. Portanto, comer pizza, donuts e beber será um ato de violência em si.

Bryan Johnson e seus médicos afirmam que em dois anos ele reduziu sua idade biológica geral em mais de cinco anos e agora tem o coração de 37 anos, a pele de 28 anos e a capacidade pulmonar e aptidão de um jovem de 18 anos.

O projeto consiste de uma rotina que se inicia às 5h, seguida por exercícios matinais de uma hora de duração e uma dieta que nunca excede 2.250 calorias.

O magnata já passou por pulsos eletromagnéticos em seu assoalho pélvico para melhorar seu tônus muscular em locais de difícil acesso e usa óculos que bloqueiam a luz azul por duas horas antes de dormir no mesmo horário todos os dias. Ele afirma ingerir exatamente 1.977 calorias por dia, garantindo que seus níveis de gordura corporal permaneçam entre 5 e 6%.

Johnson diz que seu objetivo é garantir que seu cérebro, fígado, rins, dentes, pele, cabelo, pênis e reto estejam funcionando como quando ele tinha 18 anos.

Seu estilo de vida e compromisso obsessivo em tentar minar os efeitos do tempo receberam críticas significativas, com alguns especialistas médicos dizendo que isso é apenas uma manifestação de sua ansiedade em relação à mortalidade.

