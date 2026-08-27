A- A+

saúde Milionário que quer voltar a ter 18 anos revela que nunca dormiu com a namorada; entenda o motivo O magnata da longevidade explicou o raciocínio por trás das camas separadas e o que a ciência tem a dizer sobre essa escolha

O biohacker que quer voltar a ter 18 anos Bryan Johnson revelou em novo vídeo publicado nas redes sociais que nunca dormiu com sua namorada de quase quatro anos, Kate Tolo.

O magnata da longevidade explicou o raciocínio por trás das camas separadas e o que a ciência tem a dizer sobre essa escolha. Ele é adepto do chamado "divórcio do sono", que é quando o casal não dorme na mesma cama.

"Kate e eu temos camas separadas e casas separadas”, afirmou enquanto respondia a perguntas de seus seguidores nas redes sociais. Ele explicou ainda, em uma postagem no X, que a única coisa que ele e Kate fazem na cama "é transar", o que não é surpreendente, considerando que ele se gabava publicamente da vagina quase perfeita de sua namorada.

Segundo Johnson, dormir com um parceiro causa muitas interrupções no sono, um fator crucial para a longevidade, já que uma noite mal dormida acelera o envelhecimento biológico.

Ele chegou a citar um estudo de 2020 com 55 casais que acordavam cerca de seis vezes por noite, provocados pelo parceiro.

Entretanto, em relação a este assunto, a ciência também se divide. Um estudo diferente, realizado com 12 casais heterossexuais, descobriu que dormir juntos aumentava o sono REM (movimento rápido dos olhos) em 10% e proporcionava uma sincronização mais precisa dos estágios do sono entre os parceiros.

Os dados sobre o sono também variam de acordo com o gênero: as mulheres dormem pior quando estão na cama com um homem, enquanto os homens dormem melhor quando têm uma parceira.

Estar juntos pode ser melhor no final das contas, como demonstra uma pesquisa de 2022 com 1.000 casais adultos que dormiam juntos e relataram dormir melhor no geral, ter menos insônia, menos fadiga e apresentar melhor saúde mental.

Entretanto, casais que possuem um espaço próprio para passar a noite afirmam que essa configuração singular tem ajudado seus relacionamentos a prosperarem.

Veja também