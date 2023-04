Militar acusado de vazar documentos dos EUA fez ameaças 'violentas' online, dizem promotores

A- A+

Um membro da Guarda Nacional dos Estados Unidos acusado de vazar documentos altamente confidenciais na internet tinha um histórico de declarações "violentas" e possuía várias armas, alegaram promotores federais antes de sua audiência nesta quinta-feira (27).

O Departamento de Justiça também ressaltou que Jack Teixeira, de 21 anos, ainda poderia ter acesso a documentos sigilosos e que nações "hostis" poderiam ajudá-lo a fugir se ele fosse solto da prisão.

A Promotoria argumentou, ainda, que Teixeira representa "um risco contínuo" para a segurança nacional dos Estados Unidos e deveria permanecer na prisão até o início de seu julgamento.

Teixeira, um especialista em tecnologia da informação e comunicação da Guarda Nacional Aérea, é acusado de orquestrar o vazamento mais prejudicial de documentos secretos dos EUA em uma década.

Os documentos publicados online revelaram a preocupação dos Estados Unidos com a capacidade militar da Ucrânia contra as forças invasoras russas e mostraram que Washington teria espionado seus aliados Israel e Coreia do Sul.

Teixeira foi preso no início deste mês após uma investigação de uma semana e acusado de dois crimes que podem resultar em penas máximas de prisão de 10 e cinco anos.

Segundo o documento judicial apresentado na quarta-feira à noite, ele escreveu nas redes sociais em novembro que queria "matar um monte de gente" porque seria "sacrificar os fracos de mente".

Os promotores também afirmam que o detido buscou o conselho de outro usuário das redes sociais sobre que tipo de fuzil seria fácil de operar a partir da parte de trás de uma caminhonete e buscou informações sobre ataques a tiros em massa na internet.

Neste sentido, destacaram que Teixeira possuía "um arsenal virtual de armas, incluindo rifles de ferrolho, fuzis, armas estilo AR e AK, e um lança-granadas", alguns "a apenas centímetros de sua cama".

O jovem se alistou na Guarda Nacional em 2019 e alcançou o posto de aviador de primeira classe, o terceiro mais baixo para o pessoal da Força Aérea.

