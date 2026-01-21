Militar mata ex-esposa e tira a própria vida no Ibura
A Polícia Civil informou que inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do ocorrido
Um policial militar aposentado, de 71 anos, matou a ex-mulher, de 51 anos, e depois tirou a própria vida na madrugada desta quarta-feira (21), na Vila do Sesi, no Ibura, Zona Sul do Recife. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso como “feminicídio consumado e suicídio”.
De acordo com testemunhas, o casal estava separado, mas morava na mesma residência. No dia do crime, os dois teriam brigado e, logo em seguida, foram ouvidos os disparos.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital. Ainda segundo o órgão, a mulher chegou a ser socorrida para uma unidade hospitalar local, mas não resistiu. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do ocorrido.
