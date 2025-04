A- A+

FATALIDADE Militar sofre parada cardíaca e morre enquanto participava de corrida de rua no Recife Homem, que era militar da Aeronáutica, ainda foi socorrido e levado para o HR, mas não resistiu

Um homem de 41 anos morreu após sofrer uma parada cardíaca enquanto corria na 19ª edição do Circuito das Estações Outono, que aconteceu na manhã deste domingo (28), no Recife.

Segundo a Norte MKT, empresa promotora do evento, Jadson Oliveira da Silva, que era militar da Aeronáutica, faria o percurso de 13 km, o maior da competição, que começou e terminou no Marco Zero e tinha outras duas opções de distância: 5 km e 10km.

>> Saúde e atividades físicas: confira quais cuidados tomar

Ele passou mal no km 8 da corrida. O ponto fica próximo à saída da Ponte Paulo Guerra, que liga os bairros do Pina e Cabanga. Ainda chegou a ser socorrido e levado para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, mas não resistiu e foi a óbito na unidade hospitalar, durante a realização de procedimentos médicos.

Em nota, a empresa prestou solidariedade à família ao militar e lamentou o ocorrido. “Nossa solidariedade e condolências à família nesse momento difícil”, diz a Norte MKT.

A organização oferecia suporte aos competidores?

A Norte MKT afirmou que o evento ofereceu estrutura completa de apoio, com postos de hidratação, atendimento médico e segurança ao longo do percurso.

O evento é realizado no Recife quatro vezes no ano, e em mais 12 cidades brasileiras, com equipe de primeiros socorros, através de motos, ambulâncias móveis e fixas, ainda segundo a assessoria.

O que diz o HR?

Procurada pela Folha de Pernambuco, a assessoria de imprensa da unidade hospitalar ainda não se pronunciou.

Polícias Civil e Militar

Até a publicação deste texto, as políciais civil e militar não haviam se pronunciado sobre a morte do militar da Aeronáutica. Assim que for dado um posicionamento, o texto será atualizado.

Veja o vídeo que fala sobre riscos de morte súbita em exercícios de alto impacto

Veja também