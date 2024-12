Militar preso diz que não sabia de tentativa de irmã de levar equipamentos em caixa de panetone

A- A+

A defesa do tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo afirmou nesta terça-feira ao Supremo Tribunal Federal ( STF) que ele não sabia que sua irmã iria levar equipamentos eletrônicos ao tentar visitá-lo no Comando Militar do Planalto, onde está preso. Os objetos foram apreendidos dentro de uma caixa de panetone.

Os advogados solicitaram que o ministro Alexandre de Moraes reconsidere sua decisão de suspender todas as visitas a Azevedo, e pediram que a restrição só valha para a irmã. Ele está preso desde o mês passado pela suspeita de ter participado de um plano para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o próprio Moraes.

"É evidente que o custodiado Rodrigo Bezerra de Azevedo não teve qualquer participação, contribuição ou incentivo relacionados à conduta de sua irmã. Ademais, não há elementos que indiquem que os objetos em questão seriam destinados ao uso do custodiado ou que este tivesse ciência de tal ato", afirma a defesa.

O episódio ocorreu no dia 28 de dezembro. De acordo com o Comando Militar do Planalto, Dhebora Bezerra de Azevedo levou uma caixa de panetone lacrada para o irmão. Quando a caixa passou por um detector de metais, o alarme foi acionado. Inicialmente, ela afirmou que havia apena um fone no local.

A caixa foi aberta, e também foram encontrados um cabo USB e um cartão de memória. O material foi apreendido.

Após o episódio, o Comando Militar suspendeu as visitas da irmã ao tenente-coronel, e comunicou Moraes para a "adoção de providências julgadas cabíveis".

Azevedo fazia parte do batalhão de Forças Especiais do Exército, os chamados "kids pretos", que são especializados em técnicas de sabotagem, insurgências populares e contraterrorismo. Em depoimento à Polícia Federal (PF), ele negou participação no plano golpista.

