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Tragédia

Militar russo morre em explosão de carro em São Petersburgo

Vários militares russos foram alvo de atentados em território russo desde o início da ofensiva em larga escala de Moscou na Ucrânia, em fevereiro de 2022

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Um militar caminha no local da explosão de um carro em São Petersburgo, em 12 de novembro de 2026Um militar caminha no local da explosão de um carro em São Petersburgo, em 12 de novembro de 2026 - Foto: Stringer/AFP

Um militar russo morreu, nesta quinta-feira (12), na explosão de um carro em São Petersburgo, no noroeste da Rússia, um incidente de origem ainda desconhecida, informou o comitê de investigação local, que anunciou a abertura de uma investigação por "assassinato".

Vários militares russos foram alvo de atentados em território russo desde o início da ofensiva em larga escala de Moscou na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

O militar, que detinha a patente de coronel, segundo a mídia local, morreu na "explosão de um carro no distrito de Pushkinski", no sul de São Petersburgo, anunciou o comitê de investigação em um comunicado.

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Uma jornalista da AFP viu os destroços de um veículo preto, deformado pela explosão, enquanto policiais e peritos inspecionavam o local.

Em agosto, a explosão de um veículo no mesmo distrito de São Petersburgo matou outro militar e feriu gravemente sua esposa.

Desde o início da guerra na Ucrânia, os serviços de inteligência de Kiev reivindicaram a autoria, ou foram acusados, de vários assassinatos ou tentativas de assassinato de oficiais militares russos e personalidades públicas que apoiam o conflito.

O oficial militar russo de maior patente morto em um atentado reivindicado pela Ucrânia é o general Igor Kirillov, comandante das forças de defesa radiológica, química e biológica, que morreu perto de sua casa em Moscou, em dezembro de 2024.

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