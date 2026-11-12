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Tragédia Militar russo morre em explosão de carro em São Petersburgo Vários militares russos foram alvo de atentados em território russo desde o início da ofensiva em larga escala de Moscou na Ucrânia, em fevereiro de 2022

Um militar russo morreu, nesta quinta-feira (12), na explosão de um carro em São Petersburgo, no noroeste da Rússia, um incidente de origem ainda desconhecida, informou o comitê de investigação local, que anunciou a abertura de uma investigação por "assassinato".

Vários militares russos foram alvo de atentados em território russo desde o início da ofensiva em larga escala de Moscou na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

O militar, que detinha a patente de coronel, segundo a mídia local, morreu na "explosão de um carro no distrito de Pushkinski", no sul de São Petersburgo, anunciou o comitê de investigação em um comunicado.

Uma jornalista da AFP viu os destroços de um veículo preto, deformado pela explosão, enquanto policiais e peritos inspecionavam o local.

Em agosto, a explosão de um veículo no mesmo distrito de São Petersburgo matou outro militar e feriu gravemente sua esposa.

Desde o início da guerra na Ucrânia, os serviços de inteligência de Kiev reivindicaram a autoria, ou foram acusados, de vários assassinatos ou tentativas de assassinato de oficiais militares russos e personalidades públicas que apoiam o conflito.

O oficial militar russo de maior patente morto em um atentado reivindicado pela Ucrânia é o general Igor Kirillov, comandante das forças de defesa radiológica, química e biológica, que morreu perto de sua casa em Moscou, em dezembro de 2024.

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