EM ALERTA Militares da Venezuela se preparam para estado de exceção por mobilização dos EUA A Força Armada se prepara para um possível estado de comoção externa que Maduro tem nas mãos caso a Venezuela seja "agredida militarmente"

Militares venezuelanos realizaram, neste sábado (4), exercícios de comunicação para um eventual conflito bélico, diante do que denunciaram como um "assédio" dos Estados Unidos.

Desde agosto, Washington enviou navios e aviões de guerra ao Caribe, uma mobilização que justifica como luta contra os narcotraficantes.

A Força Armada venezuelana compartilhou com milicianos e líderes comunitários alinhados com o chavismo estratégias para se comunicar em caso de uma invasão estrangeira. Os militares se preparam para a possível declaração de um estado de exceção que daria poderes especiais ao presidente Nicolás Maduro.

O presidente americano, Donald Trump, acusa Maduro de supostamente ter vínculos com o narcotráfico e desde o último 2 de setembro, forças militares de seu país destruíram pelo menos cinco embarcações de supostos traficantes venezuelanos, deixando um balanço de 21 mortos.

O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino López, afirmou que nos últimos 45 dias a Venezuela pôs em prática planos de defesa de acordo com "a progressividade da agressão da ameaça militar" dos Estados Unidos.

Padrino López afirmou que os exercícios realizados a cada sábado fazem parte da ofensiva permanente.

A Força Armada se prepara para um possível estado de comoção externa que Maduro tem nas mãos caso a Venezuela seja "agredida militarmente".

"Neste tempo, tempo de luta, de paz, estamos nos preparando para uma possível eventualidade, um possível estado de exceção", afirmou, por sua vez, o general Domingo Hernández Lárez, chefe do Comando Estratégico Operacional, braço logístico da Força Armada venezuelana.

Hernández Lárez disse que os preparativos são para qualquer ordem de Maduro como comandante-em-chefe da Força Armada de "um estado de exceção, que seria a passagem da paz a uma transição rumo ao período da guerra".

"Tambores, fumaça ou seja o que for, devemos nos manter comunicados", brincou o presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez, presente em um dos pontos para os exercícios.

Padrino López falou por meio de um rádio transmissor a um dos grupos posicionados em uma praça de Caracas.

"Estas comunicações têm que ser através de todos os meios disponíveis, até chegar ao mensageiro, à agência dos Correios", instruiu.

A televisão estatal exibiu imagens de equipamentos de rádio e outros instrumentos de comunicação.

"Temos que nos tornar uma rede popular, de 'radio bemba' (boca a boca)", afirmou o ministro do Interior, Diosdado Cabello, da cidade costeira de La Guaira, a 25 minutos por terra de Caracas.

