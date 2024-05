A- A+

guerra no oriente médio Militares de Israel recuperam corpos de três reféns em túnel em Gaza, diz porta-voz Uma das vítimas foi identificada como Shani Louk, DJ alemã de 23 anos que foi dada como desaparecida após o ataque sem precedentes do grupo terrorista Hamas em 7 de outubr

As Forças Armadas de Israel (IDF) recuperaram os corpos de três reféns num túnel na Faixa de Gaza, disse o porta-voz da instituição, Daniel Hagari, em entrevista coletiva em Tel Aviv na terça-feira (14). Os corpos foram identificados como de Shani Louk, de 23 anos, Amit Buskila, de 28, e Itzhak Gelernter, 58, feitos reféns durante invasão sem precedentes do território israelense por terroristas do Hamas em 7 de outubro. Todos estavam no festival Nova, atacado por membros do grupo. As famílias das vítimas já foram informadas.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse estar "de coração partido" com a notícia. "A minha mulher Sara e eu estamos de luto com as famílias", afirmou em comunicado. "Devolveremos todos os nossos reféns — vivos e mortos". "Felicito nossas corajosas forças que, com uma ação determinada, devolveram os nossos filhos e filhas para casa", afirma.

Shani, a DJ alemã de 23 anos raptada pelo Hamas, foi uma das primeiras reféns a ser identificada após o atentado. Logo depois de ter sido sequestrada, o vídeo que mostrava o corpo de uma mulher seminua na traseira de uma caminhonete conduzida por integrantes armados do grupo viralizou, e sua mãe, Ricarda Louk, confirmou que tratava-se de sua filha. Em imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver que uma pessoa chegou a cuspir no corpo dela. Desde então, a família dava a jovem como desaparecida.

De acordo com o Exército israelense, as três vítimas fugiram da rave para o cruzamento de Mefalsim, onde foram assassinados por terroristas do Hamas. Na sequência, seus corpos foram levados para Gaza. Os restos mortais deles foram recuperados numa operação conjunta do Shin Bet, a agência de inteligência de Israel, e das IDF, com base em informações dos serviços secretos.

