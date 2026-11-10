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PALESTINOS Militares israelenses matam adolescente na Cisjordânia Soldados e colonos israelenses mataram pelo menos 1.116 palestinos, civis e ativistas, na Cisjordânia desde o início da guerra de Gaza

Militares israelenses mataram um adolescente de 14 anos na Cisjordânia ocupada, informou o Ministério da Saúde palestino.

Mutaz Eyad Daghlas foi baleado em Burqa, ao noroeste de Nablus, durante a noite de segunda-feira, segundo a pasta. O Crescente Vermelho palestino afirmou que suas equipes atenderam duas pessoas feridas por tiros e as levaram para o hospital, mas as forças israelenses bloquearam o acesso a uma terceira pessoa ferida e prenderam três voluntários que colaboram com a organização.

Questionado pela AFP, o Exército israelense afirmou que atuou para "impedir o lançamento de pedras e os ataques terroristas" na região.

As forças israelenses abrem fogo regularmente contra palestinos, incluindo menores de idade que lançam pedras na Cisjordânia, território controlado por Israel desde 1967.

Segundo o grupo israelense de defesa dos direitos humanos B’Tselem, as forças israelenses mataram pelo menos 241 crianças ou adolescentes no território entre o ataque perpetrado em 7 de outubro de 2023 pelo movimento islamista palestino Hamas, com sede em Gaza, e o fim de junho deste ano.

A violência aumentou nas últimas semanas, antes das eleições de 27 de outubro em Israel.

Soldados e colonos israelenses mataram pelo menos 1.116 palestinos, civis e ativistas, na Cisjordânia desde o início da guerra de Gaza, segundo um balanço da AFP baseado em números da Autoridade Palestina.

Ataques palestinos ou confrontos entre palestinos e forças israelenses mataram pelo menos 51 israelenses no mesmo período, de acordo com dados oficiais de Israel.

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