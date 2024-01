A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Militares israelenses matam três palestinos em hospital da Cisjordânia ocupada Israel assumiu a ação e afirmou em um comunicado que os três eram "terroristas" do movimento palestino Hamas

Um comando de militares à paisana matou três palestinos em um hospital de Jenin, norte da Cisjordânia ocupada, anunciou o Ministério palestino da Saúde."Esta manhã, três jovens foram martirizados pelos tiros das forças da ocupação (Israel) que entraram no hospital Ibn Sina de Jenin e abriram fogo", afirmou o ministério palestino em Ramallah.

O Exército israelense afirmou que suas força "neutralizaram" os homens que estavam escondidos no hospital.

O diretor do centro médico, Naji Nazzal, declarou à AFP que "um grupo de soldados israelenses vestidos à paisana entrou" no hospital e "assassinou" os três homens utilizando armas de fogo com silenciadores.

A agência palestina de notícias Wafa identificou os homens como Muhammad Jalamnah, Muhammad Ayman Ghazawi e Basel Ayman Ghazawi.

Segundo o Exército de Israel, Jalamnah era um "terrorista do Hamas" escondido no hospital. Outros "dois terroristas que estavam escondidos com ele no hospital foram neutralizados".

A nota militar afirma que Jalamnah estava envolvido em um "atividades terroristas" e era conhecido por distribuir armas e munições para os tiroteios.

"Jalamnah planejava executar um ataque terrorista em breve e utilizava o hospital como esconderijo. Foi neutralizado", acrescentou o Exército.

