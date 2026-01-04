A- A+

Venezuela Militares reconhecem Delcy Rodríguez como presidente interina da Venezuela O ministro da Defesa, Vladimir Padrino, incluiu em um comunicado a decisão em que o Tribunal Supremo determina que Rodríguez assuma o poder por 90 dia

As Forças Armadas da Venezuela reconheceram Delcy Rodríguez como presidente interina neste domingo(4), após a prisão de Nicolás Maduro no sábado.

O ministro da Defesa, Vladimir Padrino, incluiu em um comunicado a decisão em que o Tribunal Supremo determina que Rodríguez assuma o poder por 90 dias.

Padrino também denunciou que, no “covarde sequestro” de Maduro, parte da equipe de seguranças do presidente foi morta “a sangue frio”.



O ministro respaldou o decreto de estado de comoção exterior que, segundo Rodríguez, foi promulgado por Maduro para "garantir a governabilidade do país".

Além disso, chamou a população a "retomar suas atividades econômicas, laborais, de todo tipo, educativas, nos próximos dias".

"A pátria deve caminhar sobre seu trilho constitucional", apontou Padrino.

As ruas de Caracas amanheceram vazias e tranquilas neste domingo, com comércios fechados e pequenas filas em alguns mercados e farmácias.

