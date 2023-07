Militares ucranianas lutam por uniformes adequados

A- A+

Em um campo de treinamento na periferia de Kiev, combatentes ucranianos correm armas, saltam obstáculos e operam kalashnikov. Pela primeira vez, use uniformes feitos para mulheres.

Mais de 42 mil mulheres fazem parte das forças armadas ucranianas e a maioria ainda usa fardas masculinas.

O projeto ucraniano Arm Women Now (Armem as Mulheres Agora) arrecadou doações para produzir milhares de uniformes adaptados às mulheres, que depois distribui gratuitamente entre as mulheres militares.

"É muito confortável, não limita meus movimentos porque o tamanho é grande (...) Está tudo no lugar e temos mobilidade", disse Alina Pyrenko, psicóloga militar que recebeu as peças.

Alina utilizou a farda na cidade de Bakhmut, cenário de uma longa e sangrenta batalha contra as forças russas. Disse que está satisfeito com as calças.

Lembra-se que ao unir-se ao Exército ficou dois meses sem receber "nenhum uniforme". "Logo, solicitamos a fornecer as fardas, mas todas com tamanhos masculinos, que recusamos", conta.

Como militares ucranianos geralmente precisam ajustar os trajetos que recebem ou compram de forças armadas de outros países.

"As calças masculinas caem", diz Alina.

Não às calças masculinas

Arm Women Now, fundado por ucranianas, desenhou um conjunto feminino com jaquetas reduzidas, calças com cintura ajustável e sutiãs esportivas confortáveis.

O produto está sendo testado agora para ser utilizado em conjunto com as forças armadas ucranianas. A organização negocia com o Ministério da Defesa para que o modelo seja regulamentado.

"Gostaria que todas as mulheres recebemssem o uniforme", disse a fundadora do projeto, Iryna Nykorak, deputada do partido Solidariedade Europeia do ex-presidente Petro Poroshenko.

Na semana passada, o ministério garantiu que atendeu para "responder às necessidades materiais do pessoal militar feminino".

O vice-ministro da Defesa, Denys Sharapov, assistiu a uma apresentação dos desenhos feitos pela Arm Women Now e destacou que "uma farda confortável é um dos elementos mais importantes, porque nossas mulheres usam todos os dias".

A Arm Women Now forneceu kits gratuitos para quase 5.000 mulheres. Os itens incluem roupas de baixo para missões de combate, que são "diferentes das usadas por civis", explica Nykorak.

"É difícil para as mulheres encontrarem roupas de baixo convenientes e que as deixem confortáveis", acrescenta.

Para o inverno, também há camisetas de manga longa, meias pretas e cáqui, casacos de lã com zíper e jaquetas impermeáveis com capuz.

As calças possuem vários bolsos e fechos em velcro que permitem ajustar o tamanho nos joelhos e tornozelos.

"As calças mais procuradas são tamanho PP e até PPP", incomuns entre as vestimentas masculinas, disse Iryna Nykorak.

"As mulheres que lutam em uma guerra não deveriam se preocupar com o que vestir", explica.

“Se uma mulher toma as armas e defende seu lar, sua família e seu país, deve ter, ao menos, um uniforme confortável”, acrescenta. "Uma mulher não pode combater com calças masculinas", diz.

