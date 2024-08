Milk-shake envenenado: perícia conclui que havia chumbinho na bebida que matou jovem em Maricá

A- A+

A análise feita por peritos da Polícia Civil constou a presença de chumbinho, como é popularmente conhecido o veneno para rato, no milk shake que envenenou Vitória da Conceição Pereira de 23 anos, que morreu na madrugada do último dia 5, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio.

A jovem começou a passar mal depois de consumir o lanche. As investigações apontaram o ex-namorado dela, Deivid Nascimento Santana, de 30, como o principal suspeito.

O acusado foi preso na noite seguinte à morte de Vitória, na comunidade Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio, por feminicídio.Agora a polícia quer entender, a partir de que momento o veneno de rato foi adicionado no lanche.

Envenenamento

Segundo as investigações da polícia, Deivid indicou a ex-namorada para uma faxina e pediu ao contratante que entregasse a bebida a ela como uma "surpresa", dois dias antes da jovem morrer.

Vídeo mostra o momento em que suspeito de envenenar ex-namorada compra o milk-shake usado no crime | Foto: Reprodução

Ao consumir a bebida ela teve convulsões e foi levada para o Hospital Conde Modesto Leal, no Centro de Maricá, com um quadro de parada cardiorrespiratória e não resistiu. A vítima deixou um filho de quatro anos.

As investigações mostraram também que não foi a primeira vez que Vitória foi vítima do ex-namorado. Segundo consta no processo, em outra ocasião, Deivid invadiu a casa de Vitória e a ameaçou com uma faca. Na época, ela fez registro de ocorrência e conseguiu medida protetiva contra ele.

Também neste ano, Vitória fez outra denúncia contra o ex-namorado. Desta vez, por perseguição. Consta no documento que ele teria importunado a jovem por diversas mensagens nas redes sociais, inclusive usando perfis falsos.

