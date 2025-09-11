MIMO Festival: Olinda prepara esquemas especiais de serviços, segurança, saúde e mobilidade

A- A+

A partir desta sexta-feira (12) até o domingo (14) será realizado a MIMO Festival, em Olinda. Com o objetivo de garantir uma experiência agradável para todos, incluindo moradores e visitantes, a prefeitura montou um esquema especial de serviços de mobilidade, saúde, manutenção urbana e infraestrutura.

Mobilidade e trânsito

A partir das 18h até o final do evento, seis pontos estratégicos terão controle de acesso para otimizar o tráfego e evitar congestionamentos. Os locais de bloqueio estarão localizados nas seguintes vias:

Avenida Liberdade/Rua do Bonfim

Ladeira da Sé (próxima à Igreja da Sé)

Academia Santa Gertrudes/Ladeira da Misericórdia

Rua 27 de Janeiro/Praça Monsenhor Fabrício

Avenida Liberdade/Praça João Alfredo

Praça Dantas Barreto/Luiz Gomes

Além disso, a Rua de São Francisco, entre as 17h e 21h30, terá um tráfego limitado, com acesso exclusivo para moradores, veículos de serviço e pessoas com dificuldade de locomoção. Nesse intervalo, a Rua Luiz Gomes será de sentido único, direcionando os veículos para a Praça Dantas Barreto.



As restrições de acesso ao Alto da Sé também estarão em vigor neste período, buscando facilitar o acesso a moradores e a quem precise de assistência especial.

Expresso MIMO

Um esquema de transporte oficial vai funcionar durante os dias do festival. O Expresso MIMO vai operar com pontos de embarque e desembarque no Shopping Plaza, localizado no bairro de Casa Forte, no Recife. A tarifa é fixa, no valor de R$ 25, sendo administrado pela concessionária responsável.

Saúde

A saúde pública terá um reforço significativo para garantir que todos os visitantes, além dos moradores, tenham um atendimento ágil e eficiente em caso de emergência. Para isso, a Prefeitura preparou os seguintes serviços:

Ambulâncias estarão posicionadas na Praça do Carmo durante toda a programação do evento (sexta, sábado e domingo), prontas para qualquer eventualidade;

A UPA de Rio Doce e o SPA de Peixinhos terão reforço nos plantões de clínica médica, ampliando a capacidade de atendimento;

O Hospital Tricentenário, que já é um ponto referência para a saúde na região, funcionará normalmente;

A UPA da Tabajara também estará com seu funcionamento regular, preparada para atender qualquer emergência durante o evento.

Serviços públicos e manutenção urbana

A Secretaria de Gestão Urbana contará com um reforço nas equipes responsáveis pela limpeza, capinação e varrição das principais vias e praças do município. O trabalho de manutenção urbana será intensificado para garantir que as ruas e espaços públicos se apresentem impecáveis e confortáveis para os olindenses e turistas.



Guarda Municipal

O patrulhamento preventivo foi reforçado, principalmente na área histórica da cidade, com rondas e abordagens a transeuntes e a veículos.

Banheiros públicos

A Prefeitura de Olinda também montou uma estrutura de banheiros temporários, divididos estrategicamente pelos principais pontos do evento. Ao todo, serão 52 banheiros disponibilizados nas áreas de maior circulação:

Praça do Carmo

Alto da Sé

Amparo

Ribeira

Os equipamentos químicos contarão com unidades adaptadas para pessoas com deficiência (PCD), garantindo acessibilidade a todos os participantes do festival. A distribuição dos banheiros foi pensada de maneira a atender a demanda de público de forma eficiente e confortável.



Com informações da assessoria.*

