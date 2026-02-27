Minas Gerais, Rio de Janeiro e outros estados seguem com alerta vermelho para chuvas
Alerta vermelho para acúmulo de chuva indica precipitação superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém grande parte do Brasil sob alerta de fortes chuvas nesta sexta-feira (27).
Entre os locais afetados está parte do estado de Minas Gerais, já castigado por precipitações recentes que deixaram mortos e desaparecidos.
O alerta vermelho para acúmulo de chuva indica precipitação superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia.
"Grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco", afirma o instituto.
Estados afetados:
- Minas Gerais
- Bahia
- Espírito Santo
- Trechos do Rio de Janeiro
Também está em vigor nesta sexta-feira um alerta laranja para a incidência de chuvas intensas. "Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos de 60 a 100 km/h", acrescenta o Inmet.
Estados afetados:
- Amazonas
- Pará
- Mato Grosso
- Maranhão
- Tocantins
- Goiás
- Piauí
- Ceará
- Rio Grande do Norte
- Paraíba
- Pernambuco
- Alagoas
- Sergipe
- Bahia
- Minas Gerais
- Espírito Santo
- Rio de Janeiro
Alerta amarelo
Em grande parte do Norte, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste, incluindo Minas Gerais e um pequeno trecho de São Paulo, também está em vigor o alerta amarelo para chuvas intensas, com validade ao longo desta sexta-feira.