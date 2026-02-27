Sex, 27 de Fevereiro

CHUVAS NO BRASIL

Minas Gerais, Rio de Janeiro e outros estados seguem com alerta vermelho para chuvas

Alerta vermelho para acúmulo de chuva indica precipitação superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia

Bombeiros trabalhando em um prédio destruído pelas fortes chuvas em Juiz de Fora, Minas GeraisBombeiros trabalhando em um prédio destruído pelas fortes chuvas em Juiz de Fora, Minas Gerais - Foto: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais / Divulgação / AFP

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém grande parte do Brasil sob alerta de fortes chuvas nesta sexta-feira (27).

Entre os locais afetados está parte do estado de Minas Gerais, já castigado por precipitações recentes que deixaram mortos e desaparecidos.

O alerta vermelho para acúmulo de chuva indica precipitação superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia.

"Grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco", afirma o instituto.

Estados afetados:

Também está em vigor nesta sexta-feira um alerta laranja para a incidência de chuvas intensas. "Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos de 60 a 100 km/h", acrescenta o Inmet.

Estados afetados:

Alerta amarelo
Em grande parte do Norte, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste, incluindo Minas Gerais e um pequeno trecho de São Paulo, também está em vigor o alerta amarelo para chuvas intensas, com validade ao longo desta sexta-feira.
 

