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acidente Mineiro é resgatado com vida após duas semanas preso em desabamento no México No último dia 25 de março, a estrutura interna de uma mina de ouro e prata, localizada no estado de Sinaloa, colapsou e deixou quatro homens que trabalhavam no local presos

Um mineiro foi resgatado com vida nesta quarta-feira (8) após duas semanas preso por um desabamento dentro de uma jazida no noroeste do México, que deixou dois trabalhadores mortos, informou o governo.

No último dia 25 de março, a estrutura interna de uma mina de ouro e prata, localizada no estado de Sinaloa, colapsou e deixou quatro homens que trabalhavam no local presos.

Dois mineiros morreram, outro foi resgatado com vida em 30 de março e o último foi localizado na noite de terça-feira por um mergulhador na área do acidente.

O homem conseguiu sobreviver por 14 dias.

"Incrivelmente e felizmente, ele foi encontrado com vida", disse em sua coletiva de imprensa matinal a presidente Claudia Sheinbaum.

De acordo com as autoridades, o colapso da mina ocorreu após a falha da camada de impermeabilização, que provocou a infiltração descontrolada de líquidos, enfraquecendo a estabilidade das galerias.

Centenas de socorristas, pessoal técnico, militares, agentes de proteção civil e mergulhadores trabalharam dia e noite durante duas semanas, com equipamentos especializados de extração de água, para chegar até onde estavam os mineiros.

Vários acidentes têm sido registrados em minas no México. Algumas operam de forma clandestina ou com equipamentos e condições de segurança precárias.

Em agosto de 2022, o colapso de uma mina no estado de Coahuila, no norte do país, deixou 10 trabalhadores mortos e soterrados.

Nesse mesmo estado, em fevereiro de 2006, ocorreu a maior tragédia do setor, quando 65 mineiros morreram após a explosão na mina de carvão Pasta de Conchos.

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