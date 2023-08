Mineradora canadense TMC buscará licença para explorar águas submarinas no Pacífico em 2024

A- A+

A canadense The Mining Company (TMC) buscará uma licença no próximo ano para começar a explorar as profundezas do oceano Pacífico, com produção prevista para começar em 2025, de acordo com um comunicado da empresa.

A mineradora informou em seu site na noite de terça-feira que sua subsidiária Nauru Ocean Resources pretende se candidatar à Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (ISA).

"Assumindo um processo de revisão de um ano, a NORI (Nauru Ocean Resources Inc., uma subsidiária da TMC) espera entrar em produção no quarto trimestre de 2025", acrescentou.

Os países membros da ISA estabeleceram, em julho, um roteiro de dois anos para a adoção de regulamentos de mineração em alto mar, apesar dos apelos de ambientalistas por uma moratória na extração de minerais que, segundo eles, evitaria ameaças de danos ao ambiente marinho.

O organismo global pouco conhecido tem a tarefa de regular o vasto fundo do oceano.

Mas ONGs e cientistas dizem que a exploração em alto-mar pode destruir habitats e espécies que ainda podem ser desconhecidas ou potencialmente vitais para os ecossistemas.

TMC e outros observam com particular interesse a planície abismal que se estende entre o Havaí e o México, conhecida como Clarion-Clipperton Zone (CCZ), com sua abundância de nódulos, rochas redondas ou esféricas compostas de metais de valor estratégico.

