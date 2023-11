A- A+

MINERADORA Mineradora FQM pede suspensão de contratos de 7.000 empregados no Panamá após sentença A aprovação do contrato de mineração pelo Congresso, em 20 de outubro, provocou protestos

A empresa canadense First Quantum Minerals pediu ao Ministério do Trabalho do Panamá, nesta quinta-feira (30), a suspensão dos contratos de cerca de 7.000 funcionários da maior mina de cobre da América Central para parar de pagar seus salários, dois dias depois de sua concessão ser declarada "inconstitucional" pela Suprema Corte do país.

"A empresa teve que solicitar formalmente ao Ministério do Trabalho a suspensão dos efeitos contratuais de aproximadamente 7.000 funcionários", informou a companhia em nota enviada à imprensa.

A aprovação do contrato de mineração pelo Congresso, em 20 de outubro, provocou protestos que paralisaram parcialmente o país por mais de um mês e foram suspensos após a decisão da Corte.

