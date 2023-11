A- A+

Clínica de reabilitação Mingau, do Ultraje a Rigor, vai ser transferido para uma clínica de reabilitação Isabela, filha do músico, compartilhou a boa notícia nas redes sociais

Após 2 meses de UTI, o baixista do Ultraje a Rigor, Mingau, será transferido para uma clínica de reabilitação, segundo sua filha, Isabela Aglio, neste sábado (4). Em setembro, Mingau foi baleado na cabeça em Paraty, no Rio de Janeiro.

Isabela aproveitou o momento para atualizar seus seguidores do quadro clínico de seu pai, afirmando que ele já passou por grandes conquistas, como "abrir os olhos, mover a cabeça, mexer dedos das mães e pés": "Comemoramos cada momento como uma grande vitória".

De acordo com o último boletim médico da equipe do Hospital São Luiz, local onde Mingau está internado em São Paulo, no fim de outubro, ainda não havia "previsão de data", mas o artista estaria sem sedação e apresentava boa evolução:

"[Mingau] apresenta quadro estável e resposta clínica satisfatória ao tratamento"

"Não vou divulgar imagens do meu pai". No fim de outubro, também, a filha de Mingau também respondeu um fã que pediu por fotos do músico, afirmando que não iria divulgar imagens, pois Mingau está "em estado de vulnerabilidade, onde não há consentimento".

Veja também

Israel Israel culpa Hamas por demora na liberação de saída de brasileiros da Faixa de Gaza