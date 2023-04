A- A+

Moradia Minha Casa, Minha Vida entrega 336 apartamentos no Recife, nesta terça (4) Evento contou com a presença do ministro das Cidades, Jader Filho, e do prefeito João Campos

Centenas de pernambucanos ganharam um novo lar na manhã desta terça-feira (4). Em evento realizado no bairro de Afogados, 336 apartamentos do Minha Casa, Minha Vida - programa do Governo Federal -, foram entregues pelo ministro das Cidades, Jader Filho, e pelo prefeito do Recife, João Campos (PSB). Ao todo, 1.344 pessoas serão contempladas.

A solenidade ainda contou com a presença da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, Luciana Santos, e outros políticos envolvidos no projeto.

O Condomínio Ruy Frazão fica localizado na comunidade 21 de abril, e atende à Faixa 1 do programa do Governo Federal. O habitacional é composto por 14 blocos de dois andares, com oito apartamentos por andar.

Mãe solteira de quatro filhos e prestes a ter o quinto, Natália Regina da Silva Gomes, de 35 anos, não escondeu o sentimento de felicidade ao ser contemplada com o apartamento próprio.

“A satisfação é grande. Há treze anos venho lutando para ter a casa própria. Eu estava morando de aluguel com minha mãe, no Cordeiro - Zona Oeste do Recife. Então deixar de pagar R$ 650 é uma coisa ótima. É a melhor coisa que está acontecendo na minha vida”, contou à reportagem.

Os 336 apartamentos entregues têm 44 m² de área, além de quadra e centro de convivência para os moradores nas áreas comuns. O condomínio é o primeiro a seguir o modelo de parceria com entidades, e é destinado a famílias do Movimento de Lutas nos Bairros, Vidas e Favelas (MLB).

O condomínio tem água, esgoto, iluminação pública, energia, pavimentação e drenagem, além de, nas imediações, ter acesso a transporte público, uma creche, três escolas e um posto de saúde.

De acordo com o prefeito João Campos, um novo equipamento será construído dentro do condomínio, no intuito de facilitar a vida dos moradores. Além disso, todos os habitantes do Ruy Frazão estarão isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

“Pelo programa da prefeitura não será cobrado o IPTU de quem aqui está, tendo em vista o interesse social, o interesse de que haja de fato o direito à propriedade, além da posse. Vamos fazer um mutirão para garantir a tarifa social de energia, e vamos fazer uma discussão com a comunidade, uma escuta. Queremos saber qual equipamento elas preferem aqui dentro. Pode ser uma creche, uma praça, unidade de esporte, escola”, detalhou.

Com o déficit habitacional do Brasil na casa dos 8 milhões, o ministro Jader Filho afirmou que o intuito do Governo Federal é entregar 10 mil unidades até os 100 primeiros dias da gestão Lula, que se completa no dia 11 de abril. Segundo o governo, o programa já entregou 4.785 casas desde janeiro. Foram contempladas 11 cidades, de oito estados. Foram investidos R$ 491,8 milhões.

“Daqui para a frente só vamos avançar. Queremos que o Minha Casa, Minha Vida chegue mais rápido às pessoas”, pontuou Jader. “Nosso objetivo é chegar até o 100º dia de Governo Lula entregando cerca de dez mil unidades habitacionais. E também retomando outras dez mil obras que estavam paralisadas. O Minha Casa, Minha Vida precisa retornar com força”, enfatizou.

