luto "Minha filha não merecia isso", lamenta pai de Esther no velório da filha Velório e sepultamento de Esther ocorrem nesta quarta-feira (22)

Sob forte emoção, Inaldo Santos, pai da menina Esther Isabelly Pereira da Silva, encontrada sem vida nessa terça-feira (21), em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), lamentou a morte da filha antes do velório, nesta quarta (22), e clamou por justiça.

"Estou com o coração apertado. Peço a Deus e à Justiça para saber quem fez isso com minha filha. Ela é um anjo, inocente, não merecia isso. Ela brincava, se divertia, era animada. Não aceito isso não", desabafou Inaldo.

O pedido de Inaldo por justiça também foi compartilhado pelos moradores do bairro do Pixete, onde Esther morava.

O velório de Esther ocorre no Velório Municipal de São Lourenço da Mata. Diversos familiares, vizinhos, amigos marcaram presença no momento.

O sepultamento de Esther ocorre ainda nesta quarta, às 16h, no Cemitério Morada Eterna, em São Lourenço da Mata.

