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Violência "Minha história começa na sobreviência", diz Bárbara Penna, vítima de violência de gênero Palestrante foi agredida, queimada e jogada da janela do apartamento pelo ex-namorado João Guatimozin Moojen Neto. No crime, os dois filhos dela, Isadora, de 2 anos, e João Henrique, de apenas 3 meses, morreram

“A minha história não termina na violência: ela começa na sobrevivência”. A palestrante Bárbara Penna, de 32 anos, vive uma constante reconstrução desde 2013, quando foi agredida, queimada e jogada da janela do apartamento pelo ex-namorado João Guatimozin Moojen Neto, que hoje está preso.

No crime, os dois filhos dela, Isadora, de 2 anos, e João Henrique, de apenas 3 meses, morreram em um incêndio provocado pelo criminoso e que também vitimou um vizinho. Fisicamente, o corpo dela se recupera de inúmeras cirurgias. Mas as sequelas que mais doem são as internas. A forma encontrada para lidar com isso foi a de lutar para que outras mulheres não tenham que carregar os mesmos traumas.

Projetos

De sobrevivente a símbolo de justiça. Em novembro de 2013, a ativista criou o Instituto Bárbara Penna – Uma Luz para a Proteção da Mulher Vítima de Violência Doméstica, uma organização sem fins lucrativos que oferece, em Porto Alegre-RS, apoio humanizado e ações de conscientização contra a violência de gênero.

Além disso, condenados por violência doméstica que continuarem a ameaçar ou se aproximar de suas vítimas durante o cumprimento da pena poderão ter a punição agravada por conta da Lei Bárbara Penna (Lei 15.410, de 2026), sancionada pelo presidente da República e publicada no Diário Oficial da União em maio deste ano.

É considerada falta disciplinar grave a aproximação da residência ou do local de trabalho da vítima e de seus familiares por condenados em regime aberto ou semiaberto ou durante saídas autorizadas do estabelecimento prisional.

“Eu costumo dizer que a informação salva vidas. Se eu soubesse, aos 19 anos, o que sei hoje, talvez a minha história tivesse sido diferente. Naquela época, eu acreditava, como toda garota jovem e imatura, que violência era apenas a agressão física. Eu não entendia que a violência já tinha começado muito antes”, afirmou Bárbara, em entrevista à Folha de Pernambuco.

“No meu caso, ela começou quando ele passou a controlar a minha vida. Quando eu precisava medir as palavras para evitar discussões, comecei a sentir medo das reações dele. Fui obrigada a me isolar das amigas. Perdi a minha autonomia e passei a acreditar que talvez a culpa fosse minha. Não podia ir até mesmo a uma consulta médica sem autorização ou presença dele. Não podia mais usar maquiagem, perfumes. Não podia nem mesmo ter redes sociais, prender o cabelo como gostava, ou tirar uma foto. Hoje, quando acolho uma mulher, faço questão de oferecer aquilo que eu não tive. Escuta. Acolhimento. Informação. Porque nenhuma vítima precisa de julgamento. Ela precisa de uma mão estendida”, completou.



Olinda Lilás

Neste sábado (8), inclusive, Bárbara estará palestrando na primeira edição do Olinda Lilás, evento gratuito promovido pela prefeitura de Olinda, em parceria com o Somos Lilás Brasil e o Instituto Banco Vermelho, que vai debater medidas para o enfrentamento à violência contra a mulher.

“Se uma única criança puder continuar crescendo ao lado da mãe e longe da violência, então eu vou ter a certeza de que toda essa dor encontrou um propósito maior. A minha história não termina na violência. Ela começa na sobrevivência. E enquanto eu respirar, vou continuar usando a minha voz para que outras mulheres não precisem sobreviver ao que eu sobrevivi”, declarou.

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