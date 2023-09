"Minha memória está mais curta", diz Lexa ao revelar sofrer de tireoidite de Hashimoto

A- A+

A cantora Lexa contou, durante entrevista ao podcast PodPeople, conduzido pela médica psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, que foi diagnosticada com uma doença autoimune durante a realização de uma bateria de exames. Chamada de tireoidite de Hashimoto a condição, segundo a cantora, a fez perder um pouco da memória e deixar seu raciocínio mais lento.

“Fui fazer uns exames que minha ginecologista pediu. E aí eu descobri que eu tenho uma doença chamada tireoidite de hashimoto. A minha memória parece que é meio curta, tenho esquecimentos o tempo inteiro. Percebi algumas coisas, mas o esquecimento era o pior de todos”, falou a artista revelando que ficou muito triste com a notícia.

Segundo a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, a condição que Lexa foi diagnosticada ocorre quando os anticorpos atacam a tireoide, localizada na base do pescoço, abaixo do pomo de Adão e tem o formato de borboleta. Essa glândula é responsável por produzir hormônios auxiliadores na regularização de diversas funções do corpo humano, como o que dá velocidade ao metabolismo.

“Você deve ter se sentido um pouco mais lenta, um pouco mais cansada, raciocínio que era rápido e ficou devagarzinho, dificuldade de perder peso”, disse ela.

Entre outros sintomas citados pela médica estão ainda: Inchaço em razão da retenção de líquido, baixa libido, unhas mais quebradiças, queda de cabelo, e até mesmo afetar o psicológico podendo levar a uma depressão.

“A gente brinca no meio médico que se tiver que escolher um câncer, escolhe o de tireoide. É o mais tratável que existe. É chato, dá um pouquinho de depressão, você fica mais lenta e começar a ter mais autocrítica, mas muitas mulheres têm e não sabem”, revela a psiquiatra.

Outros sintomas da doença são:

Aumento de tamanho da tireoide, que pode ou não estar localizada na parte da frente do pescoço;

A tireoide pode ficar mais firme ou mesmo fácil de ser sentida na parte da frente do pescoço;

Cansaço;

Intolerância ao frio;

Diminuição dos batimentos cardíacos;

Sonolência;

Pele fria e pálida;

Dores musculares.

Tratamento

O tratamento da tireoidite de Hashimoto pode envolver o uso de medicamentos que proporcionem uma reposição dos hormônios que são naturalmente produzidos pela tireoide. O tratamento, inclusive, dependendo de cada caso, pode durar todo o período da vida do paciente para permitir que ele tenha uma maior qualidade de vida.

No entanto, nos casos em que o paciente apresenta dificuldade para respirar ou comer devido ao aumento do volume da tireoide, pode ser indicada a realização de cirurgia para retirar a glândula.

