TECNOLOGIA Mini robôs e pílulas vibratórias com sensores ajudam a tratar pessoas com constipação Tecnologia é desenvolvida por pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech) e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT)

Pesquisadores estão recorrendo a pequenos robôs para tratar ou diagnosticar distúrbios gastrointestinais. São pílulas com sensores para rastreamento dentro do intestino e que vibram para aliviar a constipação.



A tecnologia é desenvolvida por pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech) e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).

O dispositivo, de 20 milímetros de comprimento e oito milímetros de diâmetro, pode ajudar os médicos a diagnosticar distúrbios da motilidade gastrointestinal que impedem que os alimentos se movam normalmente pelo trato digestivo. A localização da cápsula revela onde está ocorrendo uma desaceleração.

— Isso dá ao médico muitas informações essenciais para fazer um trabalho melhor na cura, no diagnóstico e no plano de tratamento — disse Saransh Sharma, aluno de doutorado do Caltech envolvido no desenvolvimento do sensor de diagnóstico ingerível. — Você tem robôs médicos que são tão pequenos que você pode simplesmente enviá-los para dentro de uma pessoa usando a passagem oral e eles podem fazer muita detecção e atuação dentro do intestino — acrescentou à AFP.



O sensor também pode fornecer uma alternativa a procedimentos invasivos, como endoscopia ou outras técnicas de diagnóstico, como imagens nucleares, raios-X ou cateteres. Ele foi testado em porcos e a equipe por trás da pesquisa espera obter a aprovação da Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora americana, para testes clínicos em humanos.

— Se pudermos demonstrar um dispositivo dentro de animais grandes como porcos com uma confiança muito alta, podemos dizer que ele também se adaptará muito bem à anatomia humana —disse Sharma.

Os autores publicaram os resultados de suas pesquisas na segunda-feira na revista Nature Electronics. Eles disseram que o sensor funciona detectando um campo magnético produzido por uma bobina eletromagnética localizada fora do corpo.

Cápsula vibratória

Enquanto o sensor ingerível ainda está em fase de desenvolvimento, uma empresa israelense chamada Vibrant Gastro começou recentemente a comercializar uma cápsula vibratória nos Estados Unidos projetada para aliviar a constipação crônica.

A cápsula Vibrant não possui drogas e destina-se a pessoas que sofrem de constipação que não receberam alívio intestinal após um mês de tratamentos com laxantes. A pílula foi aprovado pela FDA.

Em um ensaio clínico de Fase 3 com 300 pessoas, os participantes que tomaram o Vibrant tiveram movimentos intestinais significativamente mais frequentes do que aqueles que tomaram placebo.

A cápsula Vibrant produz vibrações suaves para estimular o cólon e aumenta o número e a frequência das evacuações, de acordo com o fabricante.

