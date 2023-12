Ministério administrado pelo Hamas diz que mais de 100 mortos em Gaza após o fim da trégua

O ministério da saúde administrado pelo Hamas na Faixa de Gaza disse que 109 pessoas foram mortas no território palestino na sexta-feira, depois que uma trégua entre Israel e o Hamas expirou e os combates recomeçaram.

O porta-voz Ashraf al-Qudra disse em comunicado que os militares também contabilizaram “centenas de feridos na agressão israelense”.